ROSETO: “DATI SU TURISMO NON SONO ANCORA DISPONIBILI, EVITARE ALLARMISMI”

ROSETO DEGLI ABRUZZI –”In merito alla presunta flessione delle presenze turistiche nel mese di luglio precisiamo che i dati ufficiali non sono ancora disponibili. Ogni valutazione fondata su percezioni soggettive o rilevazioni isolate rischia quindi di essere fuorviante. Come sempre, i dati aggregati e certificati verranno resi pubblici non appena disponibili, nel segno della trasparenza che ha sempre contraddistinto il nostro operato”.

Così, in una nota, l’assessore al Turismo del Comune di Roseto degli Abruzzi (Teramo), Annalisa D’Elpidio, che respinge “con fermezza le recenti affermazioni delle opposizioni sul turismo”, ritenendole “pretestuose e prive di fondamento oggettivo”.

“Le informazioni rese note finora dal Comune si riferiscono esclusivamente ai primi mesi dell’anno e in particolare al mese di giugno, basandosi sul monitoraggio delle dichiarazioni e dei versamenti relativi all’Imposta di soggiorno da parte delle strutture ricettive, uno strumento oggettivo e adottato anche da altri Comuni. Qualsiasi lettura che attribuisce tali dati al mese di luglio è quindi del tutto errata e strumentale”.

“Qualora dovessero emergere delle flessioni a luglio, che dai dati parziali ad oggi disponibili non risultano evidenti – anzi, si rilevano segnali positivi – sarà comunque necessario analizzarle nel contesto corretto. Le dinamiche turistiche non riguardano solo il nostro territorio, ma vanno lette in un quadro più ampio, che coinvolge anche altre località costiere abruzzesi e italiane, come ampiamente documentato da articoli e report pubblicati in questi giorni”.

“In merito alle accuse di ‘incuria’ e ‘improvvisazione organizzativa’ – aggiunge -, l’Amministrazione smentisce categoricamente tali affermazioni. “Al contrario la stagione estiva è stata programmata con largo anticipo, sia per quanto riguarda gli interventi di manutenzione e decoro urbano, sia per la realizzazione di un cartellone eventi ricco, coerente e promosso per tempo, con il coinvolgimento di numerose realtà culturali e associative locali. A dimostrare l’apprezzamento dell’offerta turistica rosetana ci sono, inoltre, le tantissime recensioni positive lasciate anche quest’anno sul portale ‘Paytourist’ dai visitatori che vengono in vacanza a Roseto”.

“Un bilancio serio della stagione potrà essere fatto solo alla fine dell’estate, sulla base di dati ufficiali e completi che saranno resi noti nel corso di una riunione con tutti gli operatori di Roseto che si terrà a settembre, anche per programmare il 2026. Una riunione alla quale invito tutti a partecipare, compreso il signor Giuseppe Olivieri che ho avuto modo di conoscere solo attraverso le sue esternazioni sui giornali e mai dal vivo visto che, in quattro anni di amministrazione, non mi risulta abbia mai partecipato ad un incontro sul turismo, nonostante si definisca rappresentante degli albergatori – conclude l’Assessore D’Elpidio – Diffondere allarmismi prematuri o valutazioni parziali non giova al settore e rischia di danneggiare l’intera comunità turistica. Il nostro impegno è e resta quello di lavorare con visione, metodo e responsabilità, rafforzando l’offerta e sostenendo gli operatori anche in un contesto economico complesso e in continua evoluzione”.