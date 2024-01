ROSETO DEGLI ABRUZZI: ADDIO A DON PIETRO CAPPELLI, SABATO I FUNERALI

TERAMO – Nel tardo pomeriggio di oggi, presso l’ospedale di Teramo, è morto don Pietro Cappelli.

Nato a Torricella Sicura (Teramo), il 20 marzo 1949, entrò da ragazzo nel seminario minore di Teramo e poi proseguì gli studi nel Pontificio Seminario Regionale “S. Pio X” di Chieti.

Ordinato presbitero il 2 ottobre 1976 vive i primi anni da prete a Giulianova, a Casa Maria Immacolata, facendo vita comune con don Domenico Panetta. Riceve l’incarico di vice parroco della parrocchia della “SS.ma Annunziata” di Giulianova e diventa responsabile delle vocazioni della diocesi, seguendo da vicino i giovani seminaristi nella loro formazione e nei loro bisogni e accompagnando tanti ragazzi e ragazze nel discernimento della loro chiamata.

Dopo qualche anno venne mandato dal Vescovo Abele Conigli a Roseto degli Abruzzi per aiutare da vicino don Antonio Di Berardino, parroco di “Santa Maria Assunta”, che don Pietro accompagnò fraternamente fino al suo decesso, facendosi carico di tante problematiche legate anche alla salute dell’anziano parroco. Il 1° novembre 1982 viene nominato parroco nella stessa parrocchia, come successore di don Antonio, mantenendo fino ad oggi questo incarico. Tra gli altri compiti che ha ricevuto in diocesi, e che ha portato avanti sempre con dedizione e spirito di servizio – anche in questi ultimi anni in cui la salute non sempre lo ha assistito – ci sono quelli di vicario foraneo per la zona di Roseto e quello di delegato regionale per il clero.

Legato da sempre nel suo cammino personale e sacerdotale all’Opera di Maria (Movimento dei Focolari), nel quale negli anni ha ricoperto diversi ruoli di responsabilità, era anche membro del focolare sacerdotale di Teramo.

La camera ardente verrà allestita da domani a mezzogiorno nella chiesa parrocchiale di “Santa Maria Assunta”, a Roseto degli Abruzzi.

Il funerale, presieduto dal vescovo Lorenzo Leuzzi, sarà celebrato sabato 20 gennaio, alle 11, nella chiesa parrocchiale del “Sacro Cuore” di Roseto degli Abruzzi.