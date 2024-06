ROSETO DEGLI ABRUZZI: AVVIATI I LAVORI DI PULIZIA DEL TORRENTE BORSACCHIO DALLA PROVINCIA

TERAMO – Partiti questa mattina i lavori di pulizia del fosso del torrente Borsacchio, nel comune di Roseto degli Abruzzi. Nell’attesa che vengano definite le competenze in merito alle aste fluviali minori, la Provincia di Teramo “continua a rimanere sensibile e a dimostrare la propria attenzione verso le tematiche e le esigenze di primaria importanza per il benessere della comunità, la qualità della vita e la cura dell’ambiente, provvedendo all’esecuzione degli interventi per garantire la sicurezza dell’area circostante il corso d’acqua”.