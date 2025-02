ROSETO DEGLI ABRUZZI: CONSEGNATI I LAVORI PER IL NUOVO PADIGLIONE DEL CIMITERO CON 531 LOCULI

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Passo in avanti concreto verso la realizzazione dei nuovi loculi nel cimitero di Campo a Mare a Roseto degli Abruzzi (Teramo). Sono stati consegnati questa mattina, infatti, i lavori alla ditta incaricata, la Alsmas Edilizia Srl, che sanciscono l’apertura ufficiale dell’atteso cantiere. La consegna dei lavori per i nuovi padiglioni è avvenuta alla presenza del Sindaco Mario Nugnes, del Vicesindaco e Assessore ai Lavori Pubblici Angelo Marcone e del Responsabile Unico del Procedimento, Geometra Giancarlo Lavalle.

Un momento fondamentale verso la realizzazione dei nuovi padiglioni, necessari per far fronte alla carenza di loculi, è stato quello che ha visto l’approvazione, nel mese di settembre, della Delibera di Giunta che ha dato il via libera al Progetto Esecutivo revisionato dell’opera. Un passaggio reso necessario dall’entrata in vigore del nuovo prezzario regionale relativo all’anno 2024, che ha richiesto l’aggiornamento dei prezzi del progetto già approvato dalla Giunta in precedenza.

Queste modifiche hanno comportato una lieve revisione del computo metrico, di alcuni elaborati grafici e tecnici e una maggiorazione delle somme, portando il costo complessivo dell’opera a 831.371,46 euro. Una volta approvata la Delibera, l’Ufficio Tecnico del Comune ha concluso la procedura di gara per l’affidamento dei lavori con l’aggiudicazione arrivata alla fine dello scorso anno. Nella giornata di oggi, quindi, è avvenuta l’apertura ufficiale del cantiere nel cimitero di Roseto Capoluogo.

Il progetto prevede la realizzazione di 531 nuovi loculi, la sistemazione dell’area esterna, la predisposizione di un’area adibita alla collocazione dei campi di inumazione e la realizzazione di nuovi ossari.

“Si tratta di un importante intervento che porterà all’ampliamento e alla sistemazione del cimitero del nostro Capoluogo – afferma il Sindaco Mario Nugnes – Lavori che puntano anche a dare dignità alla memoria dei nostri cari e che rappresentano la risposta concreta della nostra Amministrazione ad un diritto acquisito da parte di tanti cittadini. Mi piace ricordare che, accanto a questo importante cantiere, sono stati avviati nel frattempo diversi interventi di manutenzione e pulizia per dare il giusto decoro ad un luogo fondamentale per la nostra comunità. La consegna dei lavori per i nuovi loculi rappresenta un momento importante perché abbiamo lavorato intensamente per arrivare a questo risultato, consapevoli della necessità di dare una risposta concreta alla carenza di loculi nei nostri cimiteri. Questo intervento non solo risponde a un’esigenza pratica, ma ha anche un valore simbolico profondo, perché riguarda un luogo di memoria e di affetto per tutti noi”.

“L’approvazione del progetto esecutivo e la successiva consegna dei lavori rappresentano un traguardo significativo per la nostra Amministrazione che è riuscita a mantenere l’impegno preso con la città – aggiunge il Vicesindaco Angelo Marcone – Questo risultato è il frutto di un lavoro sinergico e costante tra gli uffici comunali, che hanno dimostrato grande professionalità e competenza nel gestire un iter complesso come quello che ha portato all’approvazione del progetto, e la parte politica con la Giunta e la Maggioranza che hanno creduto fortemente in questo intervento, sostenendolo con determinazione. Siamo particolarmente soddisfatti di essere riusciti a finalizzare l’iter perché quest’opera, attesa da tempo, rappresenta un investimento significativo per il nostro territorio e testimonia l’impegno dell’Amministrazione Comunale nel migliorare costantemente i servizi offerti alla comunità”.