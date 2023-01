ROSETO DEGLI ABRUZZI: CONVOCATO IL CONSIGLIO COMUNALE IL 25 GENNAIO PER SOSTITUIRE LA D’ELPIDIO

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Il Presidente del Consiglio Comunale, Gabriella Recchiuti, ha convocato il Consiglio per il giorno 25 gennaio 2022, alle ore 19, con la continuazione nelle ore e nei giorni successivi, nel Palazzo Comunale, in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione.

“Nel corso del prossimo Consiglio Comunale andremo a reintegrare la compagine dei consiglieri dopo le dimissioni, a seguito della sua recente nomina ad Assessore, della consigliera Annalisa D’Elpidio in vista delle elezioni di secondo livello per il Presidente della Provincia di Teramo che si terranno il prossimo fine settimana a Teramo. Si tratta di un atto importante che consentirà a Roseto di avere tutta la sua forza e tutto il suo peso in vista di questo fondamentale appuntamento elettorale per la nostra provincia”, sottolinea il Presidente Recchiuti.

In quella data si parlerà anche di politiche giovanili in maniera diffusa.