ROSETO DEGLI ABRUZZI: DOMANI ASSEBLEA REGIONALE PARTITO DEMOCRATICO CON VICEMINISTRO MISIANI

ROSETO – Si terrà domenica 25 luglio alle 16.30 a Roseto degli Abruzzi, al Villaggio turistico “Lido d’Abruzzo” in via Makarska 1, l’Assemblea regionale del Partito Democratico abruzzese.

Parteciperà ai lavori Antonio Misiani, responsabile nazionale Economia del Pd, già viceministro dell’Economia.

“Una giornata di lavori – spiega Michele Fina, segretario del Pd Abruzzo – che rappresenta una tappa importante del nostro percorso verso l’alternativa. Nei giorni scorsi abbiamo presentato il vademecum e le Tesi per l’Abruzzo, la base di idee e prospettive attraverso cui abbiamo chiamato al contributo di elaborazione i nostri circoli, ricalcando quanto fatto a livello nazionale da Enrico Letta: la filosofia e il metodo delle Agorà Democratiche, a cui abbiamo contribuito con particolare impegno ed entusiasmo e che sono entrate nel vivo, lo slancio e la volontà di partecipazione che le caratterizzano, sono per noi un punto di riferimento”.

Fina sottolinea che il Pd Abruzzo assume la responsabilità “di essere il perno dell’alternativa a un’amministrazione regionale che si è dimostrata largamente incapace di governare e di costruire una visione per l’Abruzzo in un momento in cui è decisiva l’elaborazione progettuale. Offriamo le nostre idee per un confronto che chiama in causa non solo i nostri circoli ma anche le altre forze politiche del centrosinistra, le forze economiche e sociali, culturali e dell’associazionismo: quelle che l’amministrazione regionale ha in questi anni sistematicamente ignorato, e che coinvolgeremo per avere spunti e suggerimenti. L’approdo sarà una piattaforma di idee e proposte per il rilancio dell’Abruzzo, attraverso cui ci candidiamo a governare all’insegna del confronto e della condivisione. Un lavoro che è anche un riferimento utile in vista delle imminenti elezioni amministrative, dove per noi è imprescindibile rimanere ancorati alla logica dell’allargamento e della coalizione. Un approccio che sta pagando già in diversi tra i Comuni più importanti in cui si andrà al voto”.

Tra i punti di discussione dell’Assemblea di domenica 25 luglio ci sarà la presentazione del Comitato delle idee, un gruppo significativo di docenti, professionisti, rappresentanti dei sindacati e delle imprese, del mondo della cultura e dell’associazionismo che parteciperà al percorso di confronto del Pd Abruzzo.

Il segretario regionale lo definisce “un comitato scientifico composto soprattutto di personalità esterne al partito che ci affiancherà e aiuterà nella nostra elaborazione. Questo è un approccio già messo in campo con il rilancio della segretaria e degli organi esecutivi del partito regionale, arricchiti della presenza e del lavoro, tra gli altri, di personalità come Lino Guanciale, Enzo Di Salvatore, Luciano D’Amico ed Enrico Raimondi“.

Tra i componenti del Comitato delle idee ci sono: Michele Avolio, Giovanna Di Lello, Amelia Paoloni, Patrizia Angelozzi, Massimiliano Ettorre, Virna Bonovolontà, Caterina D’Ortona, Stefano Civitarese, Tommaso Di Biase, Maria Concetta Di Paolo, Augusta Marconi, Maira Crisante, Omar Pallotta, Monica Di Cola, Nino Nervegna, Euclide Di Pretoro, Rita Innocenzi, Vittorio Di Michele, Ettore Cianchetti, Marcello Salerno, Angelo De Luca, Gianni Taucci, Christian Odoardi, Paola Di Felice, Loredana Di Giampalo, Lunella Cerquoni, Maria Fiorella Rotolo, Ilaria De Sanctis, Emanuela Loretone, Don Aldo Antonelli, Giancarlo Paris, Chiara Di Marcantonio, Rita Salvatore, Silvia De Paulis, Lelio Iapadre, Alessia Salvemme, Paola Inverardi, Paolo Muzi, Valeria Baglione, Benedetta La Penna, Oria Gargano, Anna Tellini, Alessia De Iure, Raffaella Diani, Chiara Mastrantonio, Antinsca Di Marco. Luigi Iasci, Micaela Vitaletti, Giancamillo Marrone, Gianluca Bellomo, Simone D’Alessandro, Francesco Paolo Febbo, Cristina Dalla Villa, Luca Ondifero, Gianni Melilla, Carmine Ranieri, Monica Di Fabio, Marco Presutti, Leopoldo De Lucia, Vincenzo D’Aquino, Patrick Goubadia, Gennaro Spinelli, Enzo De Leonibus, Giulia Gagliardi.