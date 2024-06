ROSETO DEGLI ABRUZZI: DOMENICA 23 GIUGNO CERIMONIA INSEDIAMENTO NUOVO PARROCO SANTA MARIA ASSUNTA

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Domenica 23 giugno, a partire dalle ore 17:30, spazio alla cerimonia per l’insediamento di Don Gabriele Marchegiani, nuovo Parroco della Parrocchia Santa Maria Assunta, a Roseto degli Abruzzi (Teramo).

Ad accoglierlo, intorno alle 17:30 al suo arrivo, saranno il sindaco di Roseto degli Abruzzi, Mario Nugnes, e Don Francesco, che lo accompagneranno nella centralissima piazza della Repubblica dove troverà ad attenderlo la comunità rosetana.

Intorno alle ore ore 18 si terrà la Santa Messa celebrata da Sua Eccellenza Monsignor Lorenzo Leuzzi, Vescovo di Teramo-Atri.

Il cerimoniale della parte liturgica sarà curato dal Cerimoniere maggiore del Vescovo Diocesano.

Infine, prima della benedizione finale, il primo cittadino di Roseto degli Abruzzi e due parrocchiani porteranno i saluti a Don Gabriele. Al termine della celebrazione si terrà un momento conviviale di festa nel giardino della casa parrocchiale.

“Quello di domenica – le parole di Nugnes – sarà un momento solenne e significativo durante il quale la comunità rosetana, con un forte abbraccio ideale, accoglierà il nuovo Parroco dell’Assunta che sarà chiamato a prendere il posto di una figura storica, e per me assai cara, come è stato appunto il compianto Don Pietro per tanti cittadini”.

“Sono convinto che a Don Gabriele giungerà forte il calore della comunità di Santa Maria Assunta che non vede l’ora di conoscere la sua nuova guida pastorale”, conclude il primo cittadino rosetano.