ROSETO DEGLI ABRUZZI: DONNA CADE A CAUSA DI UN MARCIAPIEDE IN PESSIME CONDIZIONI, “E’ COSI’ DA ANNI”

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Se l’è cavata con qualche escoriazione, seppur brutta, al ginocchio, la donna di 61 anni che ieri è caduta in Via Roma, a Roseto degli Abruzzi (Teramo).

La donna è caduta facendosi male a causa delle a dir poco pessime condizioni in cui si trova un marciapiede. “Questa situazione è così da anni – spiega la donna – e mi dispiace che nessuno, neanche chi qui risiede, voglia risolverla”.

“Parliamo di un tratto in discesa, proprio all’imbocco del sottopasso – continua – che è sempre bagnato e scivoloso. E neanche una bici che arriva in senso contrario, una volta sotto, può non vedere”.

“Un disabile in carrozzina, un bambino, o un anziano – conclude la donna – deve affrontare un vero e proprio percorso ad ostacoli”. (r.s.)