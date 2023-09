ROSETO DEGLI ABRUZZI, EDILIZIA RESIDENZIALE: SOPRALLUOGHI E PIANIFICAZIONI LAVORI

ROSETO DEGLI ABRUZZI – “A seguito delle segnalazioni ricevute su via Galilei a Campo a Mare, l’Ater nell’ambito dei controlli periodici che effettua sul territorio, ha provveduto ad effettuare un sopralluogo specifico mediante l’invio di alcuni tecnici. Al sopralluogo ha fatto seguito la presa in carico delle problematiche con interventi in arrivo, a stretto giro, per alcune palazzine oggetto delle segnalazioni. Per altre situazioni riguardanti la stessa via sono in corso approfondimenti perché necessitano di una pianificazione più complessa che è stata già rappresentata alla Regione e si pensa di poter intervenire attraverso la programmazione del Fondo di Sviluppo e Coesione”.

È quanto annunciato in una nota del Comune di Roseto degli Abruzzi (Teramo) in merito al “periodico e proficuo confronto tra amministrazione comunale di Roseto e Ater Teramo” che – prosegue la nota – “porta ad importanti risultati per la cittadinanza rosetana. Risultati come quelli che ieri pomeriggio sono stati al centro dell’incontro che ha visto seduti attorno allo stesso tavolo, nella sede Ater di Teramo, il sindaco Mario Nugnes e il presidente dell’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale Maria Ceci.

Il confronto si è incentrato, tra le tante cose, anche sulla situazione degli alloggi a disposizione, sulla decadenza degli affidamenti e sulle segnalazioni pervenute dal territorio e sulle quali si sta già intervenendo.

Altro importante punto affrontato durante il confronto è stato quello relativo alla palazzina a canone concordato in realizzazione in via Europa. I lavori sono ormai prossimi alla conclusione e, a breve, si procederà con il collaudo. Una volta espletati questi passaggi il Comune di Roseto, in collaborazione con Ater, procederà con la pubblicazione del bando. L’obiettivo comune è riuscirci entro la fine dell’anno in corso.

Infine, il sindaco Nugnes e il presidente Ceci, hanno affrontato il tema del bando di Mobilità: una procedura che permette agli assegnatari di poter cambiare alloggio, qualora persistano necessità derivanti da mutate condizioni, o poter liberare appartamenti da mettere a disposizione di coloro che sono in attesa. Su questo fronte l’Ater punta allo snellimento della procedura con l’approvazione da parte del Cda del Bando di Mobilità per poi trasferirlo al Comune che, a sua volta, lo voterà in Consiglio comunale.

Completato questo iter, rendono noto il sindaco e il presidente, si procederà con il Bando generale per l’emergenza abitativa.

“La collaborazione e il costante confronto del Comune con le istituzioni provinciali porta sempre importanti risultati per il nostro territorio – afferma il sindaco Mario Nugnes – In particolare con l’Ater e la presidente Maria Ceci, fin da nostro arrivo in Comune, abbiamo instaurato un rapporto importante che ci ha permesso di affrontare celermente le esigenze che arrivano dai cittadini. Anche questa volta, grazie anche all’impegno degli uffici dei due Enti, si riuscirà a dare le risposte necessarie e a pianificare le azioni future nell’esclusivo interesse dei rosetani e di coloro che attendono una casa. Ovviamente, ringrazio la presidente Ceci per la consueta disponibilità e per il grande lavoro che sta portando avanti sin da quando è a capo dell’Ater Teramo”.

“L’incontro di ieri pomeriggio – aggiunge il presidente Maria Ceci – rappresenta la conferma della stretta sinergia che intercorre tra l’Ater e Sindaci della provincia. In particolare, per quel che riguarda Roseto degli Abruzzi, abbiamo attenzionato in queste settimane alcune problematiche specifiche e, consapevoli del fatto che tutto il patrimonio ha bisogno di una riqualificazione generale, abbiamo reso noto al sindaco Nugnes che è stato avviato lo studio di fattibilità per garantire la manutenzione ordinaria immediata per un edificio. Lo studio sarà presentato alla Regione per avere il finanziamento necessario e l’interlocuzione per ottenere dall’Ente i fondi è già stata avviata”.