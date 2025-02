ROSETO DEGLI ABRUZZI: ELETTO IL NUOVO DIRETTIVO DI FDI CON VALENTINI COORDINATORE COMUNALE

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Si è svolto questa mattina il Congresso cittadino di Fratelli d’Italia Roseto degli Abruzzi (Teramo), un importante confronto politico e organizzativo per il futuro del partito a livello locale che ha avuto come momento saliente il rinnovo del direttivo locale con nomina di Umberto Valentini come coordinatore comunale.

Ad aprire i lavori congressuali è stato il Presidente del Congresso Paolo Gatti, consigliere regionale di Fratelli d’Italia e presidente della V Commissione, affiancato dal Presidente provinciale del partito Marilena Rossi e dal Segretario di seggio Francesco Pio Ruggiero.

Nel corso dell’assemblea, Umberto Valentini ha presentato la relazione sui quattro anni trascorsi alla guida del circolo cittadino, sottolineando con orgoglio i risultati ottenuti: “Durante questi anni, il nostro Circolo ha compiuto passi significativi, consolidando la propria presenza nel tessuto sociale e politico della nostra comunità. Ogni risultato raggiunto è stato il frutto di una visione condivisa, del lavoro di squadra e della dedizione di tutti i membri del Circolo. Un sentito ringraziamento va ai vertici regionali e provinciali di Fratelli d’Italia per il loro continuo sostegno e la loro guida, così come a Francesco Di Giuseppe, capogruppo in Consiglio Comunale, per il suo impegno costante e la sua preziosa collaborazione. Un enorme grazie va ai membri del direttivo uscente a cui dedico un pensiero di profonda gratitudine”. L’intervento di Valentini ha ripercorso i numeri e le iniziative che hanno caratterizzato il suo mandato, tra cui più di 13 eventi e manifestazioni, 6 convegni di rilievo nazionale, oltre 40 banchetti tematici e raccolte firme, più di 40 riunioni di Circolo e un’intensa attività sui media con circa 300 articoli e comunicati stampa pubblicati e oltre 700 post sui social media.

A seguire, sono intervenuti Gianluca Ragnoli, presidente provinciale di Gioventù Nazionale, Francesco Di Giuseppe, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Comunale, e Monia Lupi, neoeletta nel Direttivo cittadino, che hanno ribadito la necessità di un’azione politica incisiva e costante a tutela degli interessi dei cittadini rosetani.

Hanno portato i propri saluti anche Luigi Felicioni, coordinatore della Lega Roseto, Genny Mummolo di Forza Italia e Maristella Urbini, coordinatrice comunale di Forza Italia, a testimonianza di una volontà di dialogo costruttivo nel centrodestra locale.

Il Congresso si è concluso con la proclamazione all’unanimità di Umberto Valentini come Coordinatore comunale di Fratelli d’Italia Roseto degli Abruzzi. Eletti nel Direttivo cittadino Francesco Pezzullo, Monia Lupi, Attilio Dezi e Gaetano Cori, mentre Nazareno Lelli e Francesco Di Giuseppe sono stati nominati direttamente dal Coordinatore. L’elezione del nuovo Direttivo rappresenta la volontà di Fratelli d’Italia Roseto di continuare il proprio percorso di crescita, rafforzando il legame con il territorio e ponendosi come punto di riferimento per tutti i cittadini che credono nei valori della destra politica.

“Radici e futuro” non è solo uno slogan, ma un impegno concreto per continuare a costruire una comunità politica unita, capace di affrontare con determinazione le sfide future, con l’orgoglio di un’identità forte e la voglia di incidere sul destino della nostra città” conclude Valentini.