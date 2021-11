ROSETO DEGLI ABRUZZI, GABRIELLA RECCHIUTI ELETTA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Gabriella Recchiuti è stata eletta Presidente del Consiglio Comunale di Roseto degli Abruzzi durante la prima seduta dell’assise cittadina che si è tenuta ieri al PalaMaggetti, location scelta dal Sindaco Mario Nugnes per permettere la più ampia partecipazione in presenza della cittadinanza e dei rappresentanti delle istituzioni, nel rispetto della normativa Covid-19. Sono stati tanti i cittadini rosetani che hanno preso parte alla prima seduta, insieme alle autorità civili, militari e religiose del territorio: tra gli ospiti istituzionali c’erano il Presidente della Regione Marco Marsilio, Il Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale Umberto De Annuntiis, il Consigliere regionale Marco Cipolletti, il Presidente della Provincia Diego Di Bonaventura, il Presidente dell’Anci Abruzzo e sindaco di Teramo, Gianguido D’Alberto, diversi sindaci ed esponenti politici della costa e dell’entroterra (Giulianova, Silvi, Mosciano, Morro D’Oro, Campli, Martinsicuro), la presidente della Camera di Commercio Antonella Ballone, gli ex amministratori rosetani e sindaci emeriti Nicola Crisci, Claudio Angelozzi e Franco Di Bonaventura, gli ex deputati Giulio Sottanelli e Dante D’Elpidio, il presidente del Cope, Filippo Lucci. La seduta si è aperta con l’esibizione del coro istituzionale Ars Vocalis che ha eseguito l’Inno di Mameli e con un applauso in ricordo del dottor Angelo Cioci, noto medico rosetano scomparso ieri.

“La prima e più importante linea programmatica che mi sento di sottolineare davanti ai consiglieri eletti è quella relativa alla partecipazione” ha detto il Sindaco Nugnes nel suo discorso sulle linee programmatiche “uno strumento che non deve esaurirsi nella campagna elettorale ma che sarà per noi strumento per realizzare tanti punti del nostro programma, ad esempio attraverso la revisione dello Statuto e l’attivazione delle consulte tematiche e dei consigli di quartiere. Ed è proprio la partecipazione che abbiamo ricercato, già da questo primo consiglio, rendendolo sicuro e fruibile da un ampio numero di persone e tenendolo nel nostro Palazzetto”.

Dopo il giuramento del Sindaco, l’assise ha eletto all’unanimità come presidente Gabriella Recchiuti, consigliera eletta della lista Azione e donna più votata della coalizione a sostegno di Nugnes. Si tratta della più giovane donna mai eletta come Presidente dell’Assise rosetana. Recchiuti, 38 anni, sposata e madre di tre figli, dal 2013 è avvocato e svolge la libera professione con esperienza in campo civile, giuslavoristico e penale. È stata Mediatrice presso l’Ordine degli Avvocati ed è iscritta all’albo dei Difensori d’Ufficio. Dal 2017 è coordinatrice cittadina di Casa Civica, dal 2020 responsabile organizzativa di Azione a Roseto.

“Questa prima seduta apre una nuova stagione per la nostra città” ha detto la Presidente Recchiuti nel suo discorso di insediamento “una stagione verso la quale i cittadini di Roseto e delle sue frazioni nutrono grandi aspettative. La prima prova che attende questa assise è innanzitutto quella di riavvicinare i cittadini alla Politica e alle istituzioni, partendo proprio dall’amministrazione comunale – quella più prossima alla vita quotidiana di ciascun cittadino. In un’epoca come quella nella quale viviamo, nella quale il dibattito pubblico e politico è spesso confuso, violento, basato sull’insulto e sulla ricerca della diffamazione dell’avversario, è nostro dovere essere il primo baluardo della democrazia e del confronto leale. Lo dobbiamo ai cittadini rosetani che ci hanno legittimato scegliendoci come rappresentanti e lo dobbiamo anche e soprattutto ai più giovani, che devono poter vedere in noi un punto di riferimento saldo e corretto per sviluppare il senso civico e il rispetto delle istituzioni e, perché no, anche la passione per la politica attiva”.

Durante la seduta sono stati anche designati i capigruppo. Per la maggioranza: Paolo De Nigris, capogruppo Azione, Enio Pavone, capogruppo Fare per Roseto, Simona Di Felice, capogruppo Altracittà-CasaCivica-Volt per Nugnes Sindaco, Christian Gabriele Aceto, capogruppo Under e Annalisa D’Elpidio, capogruppo Operazione Turismo. Per la minoranza William Di Marco, capogruppo di Identità culturale rosetana, Francesco Di Giuseppe, capogruppo Fratelli d’Italia, Teresa Ginoble, capogruppo Ginoble Sindaco, Sabatino Di Girolamo, capogruppo del Partito democratico e Rosaria Ciancaione, capogruppo Liberi progressisti. Durante il consiglio sono state anche comunicate le dimissioni del consigliere Tommaso Ginoble: la surroga del consigliere che prenderà il suo posto in consiglio – Nicola Petrini – avverrà nella prossima seduta.

Infine, il consiglio ha eletto i componenti della Commissione elettorale: i membri effettivi sono i consiglieri Christian Gabriele Aceto, Valentina Vannucci e William Di Marco, i membri supplenti Vincenzo Addazii, Annalisa D’Elpidio e Sabatino Di Girolamo.