ROSETO DEGLI ABRUZZI, GDF “BECCA” CANNABIS IN UN DISTRIBUTORE AUTOMATICO: DENUNCE E MAXISEQUESTRO

ROSETO DEGLI ABRUZZI – La Guardia di Finanza di Roseto degli Abruzzi (Teramo) ha sequestrato circa 150 chili di infiorescenze di cannabis contenenti cannabidiolo. Due le denunce a piede libero da parte dell’Autorità giudiziaria per produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope.

A finire nella rete dei controlli delle Fiamme Gialle Rosetane – riporta www.ekuonews.it – è stato un soggetto economico gestore di un distributore automatico, installato all’esterno di un’attività commerciale di Roseto degli Abruzzi, nel quale erano contenute per la vendita 110 mono confezioni di cannabis light, in singole dosi, per un totale di 0,171 grammi di infiorescenze di cannabis.

Inoltre, a seguito di una perquisizione all’interno di un magazzino-laboratorio, sono stati rinvenuti circa 145 chili di infiorescenze di cannabis contenenti cannabidiolo pronti per essere commercializzati in Italia e all’estero.