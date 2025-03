ROSETO DEGLI ABRUZZI: ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI INSIEME CONTRO L’ABBANDONO DEI RIFIUTI

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Grande partecipazione, venerdì scorso, al convegno “L’abbandono dei rifiuti sul territorio comunale rosetano: preveniamolo e contrastiamolo insieme!”, organizzato dall’Amministrazione comunale di Roseto degli Abruzzi (Teramo) in collaborazione con Diodoro Ecologia.

L’evento, che si è svolto presso il Villaggio Lido d’Abruzzo, ha visto la presenza di stimati esperti del settore, autorità, rappresentanti delle istituzioni, associazioni ambientaliste e studenti delle scuole del territorio, che hanno contribuito attivamente al dibattito con domande e riflessioni sul futuro dell’ambiente. Il convegno si è inserito in un momento significativo per la nostra città, che solo pochi giorni fa, a Napoli, ha ottenuto il prestigioso riconoscimento “Comune Plastic Free”, a conferma dell’impegno di Roseto degli Abruzzi nella promozione di politiche sostenibili e nella lotta contro l’inquinamento da plastica. Dai programmi di monitoraggio del territorio agli aspetti normativi e di controllo ambientale, fino alle azioni di sensibilizzazione e coinvolgimento della cittadinanza, il convegno ha rappresentato un momento di grande valore per consolidare l’impegno della nostra comunità nella salvaguardia dell’ambiente.

Dopo i saluti istituzionali del Sindaco Mario Nugnes, i relatori hanno affrontato il tema dell’abbandono dei rifiuti da diverse prospettive: Panel 1 – Programmazione e strumenti di presidio del territorio – Arch. Simona Mantenuto, Direttore Esecutivo Contratto Comune di Roseto degli Abruzzi – ⁠Avv. Nunzia Napolitano, Dirigente Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche – Regione Abruzzo – ⁠Ing. Michela Piccioni, Responsabile Ufficio Rifiuti e Siti Contaminati A.R.T.A. Abruzzo-Distretto di Teramo Panel 2 – Aspetti normativi e di controllo ambientale – Tenente di Vascello Valeria Di Mattia, Comandante del Porto e Capo del Circondario Marittimo di Giulianova – Commissario Capo Riccardo Aceto, Vicecomandante Polizia Locale Roseto degli Abruzzi.

Panel 3 – Soluzioni operative e di sensibilizzazione – Avv. Silvia Tauro, Presidente Legambiente Abruzzo – Luciana Del Grande, Presidente Rifiuti Zero Abruzzo – Marco Borgatti, Presidente Associazione Guide della Riserva Borsacchio.

Le conclusioni sono state affidate a Gabriella Recchiuti, Presidente del Consiglio Comunale di Roseto degli Abruzzi, mentre l’evento è sato moderato dalla Dott.ssa Alessandra Candelori di Diodoro Ecologia Srl. L’Amministrazione Comunale di Roseto degli Abruzzi, oltre a rafforzare controlli e sanzioni contro chi deturpa il territorio, si impegna a promuovere attivamente educazione ambientale e sensibilizzazione, coinvolgendo scuole, associazioni e cittadini.

“Il convegno è stato un’occasione di straordinaria importanza per approfondire in modo esaustivo la conoscenza del complesso fenomeno dell’abbandono dei rifiuti, analizzandone le molteplici cause e le gravi conseguenze che ne derivano per l’ambiente e per il benessere della comunità – afferma il Direttore Esecutivo del Contratto Simona Mantenuto – Fondamentale il confronto aperto e costruttivo tra esperti del settore, rappresentanti delle istituzioni e attori del territorio, al fine di individuare strategie efficaci e strumenti innovativi per contrastare il problema alla radice”.

“Prevenire e contrastare l’abbandono dei rifiuti significa tutelare il nostro territorio e la qualità della vita di tutti noi. La partecipazione di esperti e associazioni dimostra che solo attraverso il confronto e la condivisione possiamo trovare soluzioni efficaci. L’Amministrazione Comunale di Roseto si impegna non solo a reprimere i comportamenti scorretti attraverso controlli e sanzioni, ma anche a promuovere attivamente l’educazione e la sensibilizzazione, incoraggiando comportamenti virtuosi e responsabili. Tuttavia, è necessario un impegno collettivo che coinvolga non solo le istituzioni, ma anche i cittadini, affinché si sviluppi una maggiore consapevolezza ambientale e un senso di responsabilità condivisa”, ha dichiarato il Sindaco Mario Nugnes.