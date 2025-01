ROSETO DEGLI ABRUZZI: LA DENUNCIA DI FDI, “LUNGOMARE INVASO DALLA SABBIA NEL PERIODO DELLE FESTE”

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Fratelli d’Italia di Roseto (Teramo) denuncia “lo stato di abbandono in cui versa il lungomare Celommi, invaso dalla sabbia e lasciato senza alcun intervento di pulizia per tutto il periodo natalizio”.

“Le immagini parlano da sole: uno dei luoghi simbolo della nostra città, che dovrebbe essere un biglietto da visita per cittadini e turisti, è stato completamente trascurato dall’amministrazione comunale. Durante le festività natalizie, momento in cui Roseto avrebbe potuto valorizzare il proprio patrimonio paesaggistico e attrarre visitatori, il lungomare è rimasto quasi impraticabile, offrendo un’immagine di degrado e mancanza di cura. La sabbia ha invaso le aree pedonali, impedendo il normale utilizzo degli spazi pubblici. Ci chiediamo: dove sono finite le promesse dell’amministrazione Nugnes sulla tutela del decoro urbano? Perché non è stato previsto un intervento tempestivo per rimuovere la sabbia e ripristinare la fruibilità del lungomare? È inaccettabile che, in una città che punta sul turismo, si lascino deteriorare le aree più frequentate e amate dai cittadini”.

Fratelli d’Italia Roseto “chiede un immediato intervento per restituire dignità al lungomare e invita l’amministrazione a pianificare una manutenzione costante e adeguata degli spazi pubblici, specialmente durante i periodi di maggiore afflusso. Non è solo una questione estetica, ma un dovere nei confronti della comunità e dei visitatori che scelgono la nostra città. Roseto merita di meglio. È tempo che la bellezza e l’ordine tornino al centro dell’attenzione di chi governa questa città”.