ROSETO DEGLI ABRUZZI: NEL VIVO I LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ALLA SCUOLA D’ANNUNZIO

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Lo scorso 23 dicembre, in concomitanza con la sospensione dell’attività didattica, sono entrati nel vivo i lavori di efficientamento energetico presso la Scuola Primaria D’Annunzio di Roseto degli Abruzzi (Teramo). L’intervento, del valore di 130mila euro, mira a ridurre gli sprechi energetici, garantendo un risparmio di risorse per l’Ente e creando ambienti più sicuri e confortevoli per studenti e docenti.

Il progetto, finanziato con fondi ministeriali, prevede la sostituzione degli infissi in tutte le aule del corpo principale e negli spazi comuni. Saranno sostituite anche la porta principale, che funge da uscita di sicurezza verso l’esterno, e i relativi maniglioni antipanico. Gli infissi delle aule manterranno le dimensioni attuali ma avranno una doppia apertura, controllabile con chiave dal personale addetto. Nell’atrio, verranno sostituite le ampie vetrature poste in alto con vetri antinfortunistici.

Questo intervento si inserisce nel quadro delle iniziative varate dall’Amministrazione Comunale degli Abruzzi degli ultimi due anni, volte all’efficientamento e alla riqualificazione delle scuole. Negli anni precedenti, con uno stanziamento di 130mila euro per ogni annualità, sono stati sostituiti gli infissi nella Scuola “Schiazza” e nella Scuola di Santa Lucia, oltre al recupero e alla riqualificazione della ex Scuola Primaria di Montepagano. I lavori più corposi termineranno il 7 gennaio, in tempo per la riapertura dell’attività didattica.

“L’Amministrazione Comunale di Roseto degli Abruzzi prosegue nel suo impegno costante per migliorare le strutture scolastiche – afferma il Sindaco Mario Nugnes – Investire nella qualità degli edifici scolastici non solo garantisce ambienti di apprendimento sicuri e confortevoli per i nostri studenti e per il personale, ma dimostra anche una visione lungimirante verso l’efficienza energetica. Questi sforzi non solo migliorano l’esperienza educativa, ma contribuiscono anche a un futuro più sostenibile per la nostra comunità. Un esempio di amministrazione che guarda al benessere dei cittadini, degli studenti e alla tutela dell’ambiente”.