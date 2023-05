ROSETO DEGLI ABRUZZI: PARTE IL NUOVO SERVIZIO DI PARCHEGGI A PAGAMENTO

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Entrerà in vigore il prossimo primo giugno il nuovo servizio di parcheggi a pagamento a Roseto degli Abruzzi (Teramo) e avrà una durata di un anno con scadenza al 31 maggio 2024.

A gestirlo, per un importo di 100mila euro, Iva esclusa, sarà la A.J. Mobilità Srl che nei giorni scorsi, in accordo con il Comune di Roseto degli Abruzzi, ha iniziato i lavori di realizzazione della nuova segnaletica orizzontale e, a breve, comincerà gli interventi di integrazione su quella verticale (ove carente), sia sul lungomare che sulla Nazionale.

Fino a mercoledì 31 maggio saranno attivi i vecchi parcometri mentre, dal primo giugno, saranno in funzione 44 nuove macchinette a servizio dei 917 stalli dislocati su tutto il territorio rosetano.

Nella determina di affidamento alla A.J. Mobilità Srl sono compresi i seguenti servizi:

realizzazione della nuova segnaletica orizzontale e l’aggiornamento di quella verticale; posizionamento di nuovi e moderni parcometri;

riscossione delle somme presenti nelle macchinette; servizio di controllo mediante gli ausiliari del traffico (2 unità saranno in servizio per tutto l’anno, 6 nel periodo estivo).

Infine nel capitolo dei servizi garantiti dal nuovo accordo è presente anche il posizionamento di due totem (uno nei pressi del Comando della Polizia Municipale, l’altro in piazza della Repubblica) che consentiranno di saldare le multe.

Inoltre, la prima settimana di ogni mese, sarà attivo presso una delle sedi del Comando della Polizia Municipale, un servizio di consulenza per gli abbonamenti. Le tariffe, che non sono aumentate per i residenti, sono le seguenti:

Tariffa di un’ora € 1,00;

Tariffa mensile residenti e commercianti € 15,00;

Tariffa abbonamento bimestrale residenti e commercianti € 25,00;

Tariffa abbonamento trimestrale residenti e commercianti € 30,00;

Tariffa abbonamento annuale € 120,00.

È stato previsto inoltre il frazionamento della prima ora per le soste più brevi che prima non era previsto.

Non cambia il periodo di applicazione: dal primo giugno al 15 settembre i posteggi saranno a pagamento fino alle ore 24:00, mentre dal 16 settembre al 31 maggio si pagherà fino alle ore 20:00.

Nel periodo invernale saranno attivi i parcheggi a pagamento solo sul lato nazionale e non sul mare e comunque non nelle giornate festive e la domenica. Si potrà pagare con contanti, carta di credito o prepagata, Easy Park, Telepass.

Continuano a essere validi i contratti di abbonamento già stipulati e si ricorda che bisogna esporre sempre il ticket o l’abbonamento in maniera che sia ben visibile per non incorrere in sanzioni.

Per le persone diversamente abili, esponendo il tesserino in corso di validità, c’è la possibilità di sostare gratuitamente.

“Il nuovo servizio di parcheggi consentirà una serie di miglioramenti” spiega in una nota il primo cittadino rosetano Mario Nugnes.

“La previsione di stalli a pagamento nella parte centrale della Nazionale risponde all’esigenza manifestata anche da molti commercianti di assicurare la rotazione delle macchine in sosta; inoltre, come sottolineato anche dalle maggiori associazioni che si occupano della mobilità sostenibile, la decisione segue la tendenza nazionale e punta al miglioramento della vivibilità nel centro cittadino. Ci tengo poi a sottolineare che parallelamente a questo servizio dei parcheggi a pagamento, la nostra Amministrazione ha lavorato dal primo giorno per restituire diverse aree, prima chiuse, alla sosta libera (zona ex Castelli, via D’Annunzio) nonché per creare nuovi posteggi liberi”.

“Inoltre, ricordo che partirà in estate anche il servizio di bus navetta che collegherà Roseto centro con quartieri e frazioni e il trenino turistico per il lungomare. Confido infine che grazie al lavoro dell’Assessore Mazzocchetti saranno censiti e mappati presto anche nuovi parcheggi” conclude Nugnes.

Nei prossimi giorni partirà una campagna di informazione dettagliata per spiegare tutte le novità che entreranno in vigore dall’1 giugno con il nuovo servizio.

