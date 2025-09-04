ROSETO DEGLI ABRUZZI: RECUPERATO DA POLIZIA LOCALE SCOOTER RUBATO

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Una mattinata di ordinari controlli si è trasformata in un’operazione di successo a Roseto degli Abruzzi, grazie alla prontezza e all’efficacia della Polizia Locale. Ieri mattina, durante un sopralluogo nei locali dell’ex scuola situata tra via Riccitelli e via Di Iorio, alla presenza dell’Assessore al Patrimonio Gianni Mazzocchetti, è stata notata in una stanza l’insolita presenza di uno scooter in buone condizioni.

Sospettando che il mezzo potesse essere stato abbandonato o rubato, il Comando di Polizia Locale di Roseto degli Abruzzi, attraverso il Nucleo di Polizia Stradale, ha attivato immediatamente tutte le procedure del caso.

Dopo accurate e celeri verifiche, gli agenti hanno confermato che il mezzo era stato rubato nel febbraio scorso.

Grazie a una rapida indagine, sono riusciti a risalire al nome del proprietario ed a organizzare la riconsegna dello scooter nel giro di poche ore.

Il Comandante Ernesto Grippo ha espresso grande soddisfazione per il lavoro degli agenti, e in particolar modo verso il reparto coordinato dal Vicecomandante Riccardo Aceto che, nonostante le difficoltà, continuano a riservare grande attenzione al controllo del territorio e alla sicurezza dei cittadini, un bel segnale di impegno e professionalità, che restituisce fiducia alla comunità locale rispetto ad un lavoro silenzioso e continuo portato avanti dalla Polizia Locale.

“È stata una scoperta fortuita, ma che dimostra quanto sia importante l’attenzione ai dettagli e la collaborazione con la Polizia Locale – hanno dichiarato il Sindaco Mario Nugnes e l’Assessore Gianni Mazzocchetti – Siamo felici che il veicolo sia stato restituito al suo legittimo proprietario in così poco tempo. Questo risultato è il frutto della tempestività dimostrata dalla Polizia Locale, che ringraziamo per la professionalità e l’efficacia dimostrate, ancora una volta”.