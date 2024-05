ROSETO DEGLI ABRUZZI RICONFERMA LA BANDIERA BLU ANCHE PER IL 2024

ROSETO DEGLI ABRUZZI – “L’Amministrazione comunale è lieta di annunciare che Roseto degli Abruzzi è stata nuovamente insignita della prestigiosa Bandiera Blu anche per l’anno 2024”.

È quanto si legge in una nota nella quale viene spiegato: “Il riconoscimento, assegnato dalla Fondazione Fee Italia, premia l’impegno continuo delle pubbliche amministrazioni e della comunità per la tutela dell’ambiente e la promozione del turismo sostenibile. La Bandiera Blu è un riconoscimento internazionale che premia le località balneari che rispettano criteri rigidi in termini di gestione sostenibile del territorio, qualità dell’acqua, servizi e sicurezza con particolare riferimento alla salvaguardia dell’ecosistema”.

Il vessillo è stato ritirato questa mattina dal sindaco Mario Nugnes nel corso di una cerimonia tenutasi presso la Sala Convegni del CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche, in Via dei Marrucini a Roma, alla presenza di tanti altri amministratori pubblici provenienti da tutta Italia e del ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare Nello Musumeci.

Roseto degli Abruzzi si unisce così a più di duecento località italiane che hanno ricevuto questo prestigioso riconoscimento, confermando il suo impegno per un turismo di qualità, rispettoso dell’ambiente e delle persone.

“È un grande onore ricevere nuovamente questo riconoscimento – dichiara Nugnes a margine della cerimonia – È il risultato del duro lavoro e dell’impegno di tutti noi per mantenere le nostre acque e le nostre spiagge pulite, sicure e accessibili. Continueremo a lavorare per migliorare ulteriormente la qualità dei nostri servizi e per garantire un’esperienza indimenticabile a tutti i visitatori che ogni anno trascorrono le vacanze nel nostro splendido territorio. L’Amministrazione Comunale di Roseto prosegue il suo positivo percorso per la tutela dell’Ambiente, che, tra le altre cose, ci permette di migliorare l’offerta turistica, rendendo Roseto degli Abruzzi una località sempre più attrattiva. Ancora una volta viene premiato il lavoro di squadra e la rete creata con le ‘Sette sorelle’ della Costa Teramana e con tutti i Comuni abruzzesi che hanno ricevuto la Bandiera Blu, a dimostrazione del fatto che il successo di ogni singola amministrazione rappresenta un punto di forza per tutte le città turistiche abruzzesi”.

“Il nostro Mare non è solo un luogo turistico ma rappresenta un vero e proprio bene sociale e ambientale – aggiunge il primo cittadino – In questo senso, l’educazione ambientale, l’accessibilità, l’integrazione e l’inclusione sono due pilastri fondamentali per la costruzione di una società sostenibile e inclusiva. Come suggerito dall’Oms, dobbiamo valorizzare anche il tema della sicurezza anche attraverso giornate come quella del 25 luglio: una giornata dedicata alla prevenzione grazie alla presenza della Capitaneria, del servizio medico e dell’assistenza bagnanti, un momento importante per garantire che tutti possano godere del mare con maggiore tranquillità”.