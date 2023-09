ROSETO DEGLI ABRUZZI: SABATO 16 FIACCOLATA “LUCI NEL BUIO” PER DIRE BASTA ALLA VIOLENZA SULLE DONNE

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Sabato 16 settembre 2023 ore 21:00, Roseto degli Abruzzi (Teramo), presso il parcheggio antistante il pontile. Fiaccolata “Luci nel buio” organizzata dall’Associazione “Il Guscio” in collaborazione alle Guide del Borsacchio, Roseto Cammina, Iaap, WWF “Per illuminare il buio della vita, per ricordare le vittime, per dire basta alla violenza e dare una speranza ai cittadini”. Oltre le autorità saranno presenti le famiglie delle vittime di femminicidio abruzzesi.