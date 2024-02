ROSETO DEGLI ABRUZZI: SARA’ RISTRUTTURATO IL CENTRO PER L’IMPIEGO CON 900MILA EURO

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Dopo le sedi del Centro per l’impiego di Nereto e Giulianova anche quella di Roseto, nel teramano, sarà interessata da lavori di ristrutturazione.

È quanto hanno annunciato oggi, nel corso di una conferenza stampa, l’assessore regionale alle Politiche del lavoro, Pietro Quaresimale, e il sindaco della città, Mario Nugnes, in vista della prossima sottoscrizione della convenzione con la Regione Abruzzo per la concessione del finanziamento vincolato. Gli interventi di ristrutturazione ammontano a circa 900 mila euro.

“L’attività di riammodernamento e ristrutturazione dei Centri per l’impiego prosegue con successo – ha esordito l’assessore Quaresimale – nel rispetto di quel programma di potenziamento che vede l’ente Regione in qualità di coordinatore del programma stesso. Il progetto presentato dal Comune di Roseto per la nuova sede del Cpi ha accolto il favore degli uffici regionali; da qui la prossima sottoscrizione della convenzione per il trasferimento dei fondi che avranno una destinazione vincolata. Le opere di riammodernamento delle sedi dei Cpi – aggiunge l’assessore – rappresentano solo un aspetto del Piano di potenziamento che prevede più in generale un rafforzamento dei servizi e delle competenze in modo da rendere maggiormente fruibili dall’utenza uffici pubblici che sono centrali e indispensabili per chi è alla ricerca di un’occupazione”.

La sede del Cpi di Roseto sarà collocata nei locali della ex Croce Rossa, edificio prospicente la Statale 16 e dunque facilmente raggiungibile. I lavori consisteranno in interventi strutturali, di efficientamento energetico con la realizzazione di un cappotto termico esterno, di sostituzione degli infissi esistenti ed installazione di un impianto fotovoltaico volto ad alimentare pompe di calore e fan coil.