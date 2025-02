ROSETO DEGLI ABRUZZI: SCARICA RIFIUTI IN AREA URBANA MA VIENE FILMATO, MAXIMULTA A RESIDENTE

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Si è conclusa con una pesante sanzione amministrativa e una denuncia la vicenda che ha visto un cittadino abbandonare un carico di rifiuti in un’area del territorio del Comune di Roseto degli Abruzzi (TE). Il gesto irresponsabile a danno della collettività non è però sfuggito ad un cittadino che ha ben pensato di filmare l’accaduto e di denunciare il fatto alla Polizia Locale.

Le indagini condotte dal Corpo di Polizia Locale di Roseto, guidato dal Comandante Ernesto Grippo e dal Vicecomandante Riccardo Aceto, hanno permesso di risalire al diretto responsabile al quale è stata comminata una maxi-multa. L’Amministrazione Comunale di Roseto degli Abruzzi esprime soddisfazione per l’operato della Polizia Locale e ribadisce il proprio impegno nella lotta all’abbandono dei rifiuti, fenomeno che deturpa il territorio e rappresenta un grave problema ambientale oltre che di decoro urbano.

Fondamentale, in questo senso, è anche il lavoro del DEC, Arch. Simona Mantenuto. “Questo episodio dimostra che non c’è tolleranza per chi abbandona i rifiuti – ha dichiarato il Sindaco di Roseto degli Abruzzi Mario Nugnes – La Polizia Locale e l’Amministrazione Comunale lavorano insieme per garantire il rispetto delle regole e la tutela dell’ambiente. Invitiamo i cittadini a segnalare ogni eventuale episodio di abbandono di rifiuti, collaborando così alla salvaguardia del territorio. E’ intenzione dell’Amministrazione Comunale potenziare i controlli anche attraverso le fototrappole. Invitiamo inoltre i cittadini ad utilizzare il Centro di Raccolta di Roseto degli Abruzzi che, fin dalla sua riapertura, ha fatto segnare ottimi risultati per quanto concerne il conferimento, segno del fatto che la maggior parte dei rosetani è rispettosa dell’ambiente e delle regole”.

“Al fine di proseguire il percorso di sensibilizzazione nei confronti della collettività rosetana, assieme a Diodoro Ecologia, stiamo organizzando nel frattempo un importante convegno alla presenza di esperti del settore, proprio per toccare il delicato tema dell’abbandono dei rifiuti e la tutela del patrimonio ambientale. Incontro che si svolgerà il prossimo 14 marzo”.