ROSETO DEGLI ABRUZZI: SEQUESTRATI DALLA FINANZA 400 CAPI DI ABBIGLIAMENTO A VENDITORI ABUSIVI

ROSETO DEGLI ABRUZZI– La Tenenza della Guardia di Finanza di Roseto degli Abruzzi (TE) prosegue con determinazione la sua attività di contrasto all’abusivismo commerciale sul territorio. A rimarcarlo è il Sindaco Mario Nugnes che, su informazioni ricevute dal Comandante Vincenzo Scarpone, rende noto che nelle scorse ore, una pattuglia del servizio “117” ha effettuato un significativo sequestro di circa 400 articoli (in particolare capi di abbigliamento), frutto di un’efficace collaborazione tra la Tenenza rosetana e l’Amministrazione Comunale.

L’operazione rientra in un più ampio programma di controlli che vede i Finanzieri di Roseto concentrare la propria attenzione in aree specifiche, solitamente frequentate da venditori abusivi, grazie anche alle preziose indicazioni fornite dal Comune. Questa sinergia tra le forze dell’ordine e l’Amministrazione Comunale si sta rivelando fondamentale per intervenire prontamente nelle zone più sensibili.

Il servizio di contrasto all’abusivismo commerciale da parte della Guardia di Finanza sarà condotto con regolarità, rafforzando così il senso di presenza e presidio delle forze dell’ordine sul territorio. L’obiettivo è duplice: tutelare i commercianti che operano nel rispetto delle regole e garantire la legalità e la sicurezza per i cittadini.

“Desidero esprimere la mia profonda gratitudine al Comandante, Tenente Vincenzo Scarpone, e a tutto il personale della Guardia di Finanza per l’eccezionale servizio di controllo del territorio, non solo nel campo dell’abusivismo commerciale – afferma il Sindaco Mario Nugnes – La stretta sinergia interistituzionale con la nostra Amministrazione Comunale è un esempio virtuoso di collaborazione che porta a risultati concreti per la sicurezza e la legalità nella nostra città. Invitiamo i cittadini a segnalare eventuali situazioni di irregolarità per contribuire a mantenere il decoro e il rispetto delle regole sul territorio”.