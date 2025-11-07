ROSETO DEGLI ABRUZZI: SPACCIO DI COCAINA, ARRESTATO 40ENNE

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Nel pomeriggio di ieri, a Roseto degli Abruzzi, i Carabinieri del Nucleo Investigativo hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un 40enne italiano, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
Nel corso di un servizio antidroga, i militari hanno sorpreso l’uomo mentre cedeva una dose di cocaina a un altro soggetto del luogo, segnalato alla Prefettura di Teramo quale assuntore.
La successiva perquisizione presso l’abitazione dell’arrestato ha consentito di rinvenire circa 265 grammi di cocaina, 105 grammi di hashish e materiale per il confezionamento dello stupefacente, tutto sottoposto a sequestro.
Espletate le formalità di rito, l’arrestato è stato condotto presso la Casa Circondariale di Teramo, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.
