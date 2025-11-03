ROSETO DEGLI ABRUZZI: STUDENTE AGGREDITO DA TRE COETANEI, IDENTIFICATI I PRESUNTI RESPONSABILI

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Nei primi giorni di ottobre scorso il genitore di un minore si è presentato presso la stazione dei Carabinieri di Roseto degli Abruzzi (Teramo), denunciando che il proprio figlio, frequentante un Istituto superiore della città, era stato vittima di un pestaggio da parte di tre coetanei e che le fasi dell’aggressione erano state riprese in un video successivamente diffuso su diversi gruppi “watshapp”.

Il giovane a seguito dell’accaduto ha riportato lesioni giudicate guaribili in giorni 10. Le immediate indagini avviate dai carabinieri, dirette dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni dell’Aquila,hanno permesso di individuare i tre aggressori, i quali sono stati segnalati alla magistratura aquilana in quanto ritenuti presunti responsabili di concorso in lesioni personali. Sono in corso ulteriori indagini al fine di fare piena luce sulla vicenda.