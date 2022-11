ROSETO: DOMANI IN MUNICIPIO CONSEGNA DELLA “ROSA D’ARGENTO” ALL’EX CESTISTA NORMAN NOLAN

TERAMO – Martedì 8 novembre alle ore 10 nella Sala del Consiglio Comunale il Sindaco Mario Nugnes e l’Assessore allo Sport Lorena Mastrilli consegneranno la Rosa d’Argento, simbolo della città di Roseto, a Norman Nolan.

L’ex cestista statunitense, nativo di Baltimora, soprannominato “the Storm” (la tempesta) per la potenza fisica oltre che tecnica, che ha giocato 34 partite con la maglia del Roseto in serie A1 nella stagione 2003-2004 (19 punti e 7 rimbalzi di media), si trova da qualche giorno in Italia con la moglie per un periodo di vacanza, e trascorrerà tre giorni in città per rivedere il PalaMaggetti e per salutare amici e tifosi, che lo ricordano in particolare per essere stato decisivo nel successo a Pesaro con i rivali marchigiani per 98-99, con una prestazione da 25 punti e 8 rimbalzi.