ROSETO, EDUCAZIONE CIVICA IN MUNICIPIO: AMMINISTRATORI ROSETANI INCONTRANO I RAGAZZI DEL “SAFFO”

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Nella giornata di ieri gli amministratori rosetani hanno incontrato, presso la Sala Consiliare del Comune, i ragazzi delle classi 5 B Scienze Applicate e 5 A Economico Sociale del Liceo “Saffo di Roseto”.

A ricevere gli studenti il sindaco Mario Nugnes, che ha sottolineato come il Palazzo di Città è la casa di tutti e quindi sempre aperto ai giovani rosetani, il Vice-Sindaco Angelo Marcone, gli assessori Zaira Sottanelli e Francesco Luciani, i consiglieri Christian Aceto e Simona Di Felice e il Presidente del Consiglio Comunale Gabriella Recchiuti che, nel suo breve excursus, ha spiegato ai ragazzi come “funziona” la macchina amministrativa comunale e quali sono le principali attività svolte in Municipio da Giunta e consiglieri.

La parola è poi passata ai ragazzi del “Saffo” che hanno dimostrato grande “curiosità”, con diverse domande poste agli amministratori, e hanno rilanciato un tema a loro molto caro, quello delle strutture del Liceo rosetano. Gli studenti hanno chiesto all’Amministrazione spazi nuovi, aule sempre più moderne e attrezzature al passo con i tempi. L’Amministrazione rosetana ha ribadito, a più riprese, la propria disponibilità a portare le richieste degli studenti ai vertici della Provincia di Teramo, ente preposto alla gestione dell’edilizia scolastica, e di essere pronta a programmare, di concerto con studenti e docenti, una serie di iniziative formative, culturali e di crescita, impegnandosi a mettere le esigenze dei giovani al centro del proprio agire politico-amministrativo.

“Sembra una frase scontata, ma i giovani sono il nostro futuro e vogliamo quindi metterli al centro di numerosi progetti studiati per una Roseto sempre più moderna, dinamica e smart” hanno sottolineato il Sindaco Nugnes e l’Assessore alla Pubblica Istruzione Luciani. “Non vediamo l’ora di iniziare una proficua collaborazione con i ragazzi del “Saffo” e del “Moretti”, che rappresentano due grandi eccellenze del nostro territorio, e due realtà che hanno formato tante generazioni di rosetani. Siamo lieti di aver ospitato i ragazzi presso il Municipio e siamo aperti a future visite di scolaresche con l’obiettivo di accorciare la distanza tra i giovani e l’amministrazione pubblica che, troppo spesso, viene vista come qualcosa di astratta e distante, ma che in questo caso vuole azzerare queste distanze favorendo un dialogo fattivo e propositivo”.

—