ROSETO, FUGA DI GAS ZONA PALAMAGGETTI: CHIUSO AL TRAFFICO TRATTO SS150 “DELLA VALLE DEL VOMANO”

ROSETO – Paura questa mattina a Roseto degli Abruzzi (Teramo) a causa di una fuga di gas per un incidente che sarebbe stato provocato da un bobcat della ditta impegnata nell’interramento dei cavi della fibra ottica, che ha tranciato di netto la condotta del gas metano in zona Palamaggetti.

È successo poco prima di mezzogiorno.

Per permettere l’esecuzione delle necessarie verifiche, come richiesto dai Vigili del Fuoco, lungo la strada statale 150 “della Valle del Vomano” è provvisoriamente interdetta al transito, in entrambe le direzioni, la tratta compresa tra il km 0,000 (innesto tra la SS16 “Adriatica”) ed il km 0,500, nel territorio comunale di Roseto.

Al momento la circolazione è deviata in loco. Sul posto è presente personale di Anas e delle Forze dell’Ordine; la regolare circolazione verrà ripristinata non appena possibile.