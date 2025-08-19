ROSETO: GIOVEDI’ TAPPA ABRUZZESE DEL “QUIZ DEI PATRIOTI”, CON DONZELLI E FIDANZA

ROSETO – Giovedì 21 agosto, alle ore 10.00, sul lungomare di Roseto degli Abruzzi (fronte Lido Celommi) farà tappa il tour estivo di Fratelli d’Italia con il “Quiz dei Patrioti”, l’iniziativa che unisce leggerezza e contenuti per raccontare ai cittadini le riforme e i progetti messi in campo dal Governo guidato da Giorgia Meloni.

Un gazebo, uno strumento di dialogo diretto e un’occasione per confrontarsi con simpatia e concretezza su temi fondamentali per il futuro del Paese: giustizia, sicurezza, premierato, autonomia, sostegno alle famiglie e agli anziani. Attraverso l’ormai celebre “enigmistica tricolore”, il partito si presenta ai cittadini in una forma innovativa, capace di avvicinare anche i più giovani e chi normalmente vive la politica da spettatore.

All’appuntamento di Roseto parteciperanno. Carlo Fidanza, capo delegazione di Fdi al Parlamento Europeo, ì Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione nazionale Fdi, Etel Sigismondi, coordinatore regionale Abruzzo, il deputato Guerino Testa e Fabio Roscani, Presidente di Gioventù Nazionale.

Saranno inoltre presenti la Consigliera regionale e Coordinatrice provinciale del partito Marilena Rossi, il Consigliere regionale e presidente della V commissione Paolo Gatti, il Sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi, responsabile nazionale Enti Locali Fdi, insieme a numerosi esponenti locali di Fratelli d’Italia.

“L’iniziativa rappresenta un’occasione significativa per rafforzare la presenza del partito sul territorio, incontrare i cittadini in un contesto informale e testimoniare la vicinanza di Fratelli d’Italia alle comunità locali”, si legge nella nota.