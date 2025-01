ROSETO: GIUNTA APPROVA PROGETTO RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI SAN GIOVANNI

ROSETO DEGLI ABRUZZI – La Giunta comunale di Roseto degli Abruzzi (Teramo) ha recentemente approvato il progetto per i lavori di riqualificazione dell’impianto sportivo situato nel quartiere di San Giovanni.

“Questo intervento mira a restituire alla comunità uno spazio sicuro e moderno per la pratica sportiva e l’aggregazione sociale e interesserà entrambi i terreni di gioco presenti nella struttura”, si legge in una nota.

Per il campo polivalente il progetto prevede la riqualificazione e messa in sicurezza della recinzione e dei pali di sostegno, il rifacimento della pavimentazione in resina, la rigatura per il gioco del basket e del volley, e la fornitura di nuovi canestri e della rete da pallavolo.

Il campo di erba sintetica da calcetto sarà oggetto di un intervento di smantellamento della pavimentazione danneggiata, previa esecuzione delle analisi necessarie. Successivamente, sarà posato un nuovo manto in erba sintetica da 25 mm, comprensivo della rigatura per il calcio a 5 e il tennis. Saranno inoltre fornite due nuove porte da calcio e una rete da tennis amovibile, oltre al ripristino integrale e messa in sicurezza della recinzione e dei pali di sostegno.

L’impianto di San Giovanni, che non ha ricevuto manutenzione dal Comune dal 2006-2007 – viene sottolineato ancora nella nota -, si trova attualmente in uno stato di degrado con manti di gioco rovinati e attrezzature inservibili. Questo progetto di riqualificazione è finanziato con uno stanziamento di 120mila euro interamente proveniente da fondi comunali, allocati con l’ultima variazione del Bilancio 2024. La progettazione e la direzione dei lavori saranno curate direttamente dai tecnici del Settore II del Comune.

Il Bilancio 2025 prevede ulteriori stanziamenti per la riqualificazione e messa in sicurezza dei campetti di quartiere, confermando l’impegno dell’Amministrazione Nugnes nel migliorare le infrastrutture sportive del territorio.

“I lavori saranno appaltati nel 2025, con l’obiettivo di completare la realizzazione al più presto – affermano il sindaco Mario Nugnes e il vicesindaco Angelo Marcone – Questo intervento segue la conclusione dei lavori che hanno dato nuova vita al campetto di Casale e fa parte di un più ampio programma dell’Amministrazione Comunale volto a restituire progressivamente a tutte le frazioni luoghi di aggregazione sociale, soprattutto per i più giovani. Siamo entusiasti di poter finalmente avviare i lavori di restyling dell’impianto sportivo di San Giovanni perché questo progetto rappresenta un passo importante per la nostra comunità, offrendo ai cittadini, soprattutto ai più giovani, spazi sicuri e moderni dove poter praticare sport e socializzare. Continueremo a lavorare per migliorare le infrastrutture del nostro territorio, in linea con il nostro impegno in favore del benessere e della qualità della vita di tutti i rosetani”.