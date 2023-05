ROSETO, GRANDE FESTA NAZIONALE DELLO SPORT SCOLASTICO CON 2MILA TRA TRA STUDENTI E ACCOMPAGNATORI

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Una piazza della Repubblica strapiena e colorata, con centinaia di giovani protagonisti, ha salutato giovedì pomeriggio la conclusione della Festa Nazionale dello Sport Scolastico. Un evento animato dai circa 1800 studenti provenienti da ogni regione d’Italia per misurarsi, soprattutto a Roseto degli Abruzzi (Teramo), ma anche in altri comuni costieri abruzzesi, con ben otto discipline olimpiche. Un’esperienza unica nel suo genere che ha permesso anche ai 200 docenti accompagnatori di vivere momenti di grande significato formativo e godersi le bellezze del territorio.

Roseto è stata, senza ombra di dubbio, il centro nevralgico della manifestazione che si è svolta dal 22 al 26 maggio – si legge in una nota del sindaco del comune costiero abruzzese, Mario Nugnes -. Tutti i 1800 giovani atleti e i 200 accompagnatori, infatti, hanno soggiornato nelle strutture ricettive rosetane, vivendo anche i momenti di tempo libero in città e frequentando le attività commerciali cittadine. Inoltre, delle otto discipline sportive che hanno caratterizzato la “Festa Nazionale dello Sport Scolastico” ben cinque si sono svolte negli impianti della Città delle Rose, nonostante l’evento fosse condiviso con altri Comuni limitrofi.

LA NOTA COMPLETA

Infine, Roseto è stata anche protagonista della grande festa finale che ha visto il piazzale antistante il municipio trasformarsi in un caleidoscopio di colori, voci e volti, caratterizzato anche dai vari stand dove sono stati collocate le specialità tipiche delle regioni di provenienza degli studenti e la gioia sul viso per ognuno di sentirsi. Sul palco, a premiare i vincitori delle varie discipline, anche gli Amministratori rosetani.

“La Manifestazione, organizzata da Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo, Coordinamento Educazione Motoria, Fisica e Sportiva con il Patrocinio del Comune, ha dimostrato ancora una volta la capacità attrattiva, organizzativa e di accoglienza della città di Roseto che si è fatta trovare pronta per un evento che ha rappresentato una prova generale in vista della stagione turistica – affermano Nugnes e l’assessore comunale al Turismo Annalisa D’Elpidio – Ringraziamo Antonello Passacantando, anima e motore di della Festa Nazionale dello Sport Scolastico, per aver organizzato la manifestazione nella nostra città. Noi, da parte nostra, abbiamo lavorato per supportare l’iniziativa per quanto di nostra competenza. Ringraziamo, poi, i tanti volontari che hanno lavorato quotidianamente e che sono stati fondamentali per la riuscita della manifestazione. Infine, non possiamo non citare gli albergatori, i ristoratori, i commercianti, e tutti coloro che, come sempre, hanno lavorato in modo professionale per confermare la nostra città come capitale dello sport e come uno dei centri turistici meglio organizzati e più attrattivi della regione”.

