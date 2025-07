ROSETO: IL PD CONTRO I PARCHEGGI A PAGAMENTO ALLA STAZIONE, “COSTI TROPPO ALTI”

ROSETO DEGLI ABRUZZI – “Mentre era all’opposizione, l’attuale amministrazione guidata da Mario Nugnes si scagliava contro l’istituzione dei parcheggi a pagamento. Parlava di “ingiustizia sociale” e “misure penalizzanti per pendolari e famiglie”. Oggi, al governo della città, la stessa giunta non solo ha raddoppiato gli stalli a pagamento, ma arriva addirittura a quadruplicare i costi degli abbonamenti per chi lavora o viaggia quotidianamente”. Lo si legge in una nota del Pd.

“Il parcheggio della stazione sarà ora attivo 24 ore su 24, con tariffe giornaliere invariate a 1 euro l’ora, ma con abbonamenti mensili che passano da 15 a 60 euro e annuali che schizzano da 120 a 570 euro. Una scelta che grida vendetta e che colpisce duramente studenti, lavoratori, anziani e famiglie già provate dal caro vita. Questi aumenti sono la diretta conseguenza della scelta scellerata dell’amministrazione di non acquistare l’area dei parcheggi della stazione di Roseto degli Abruzzi (Teramo). All’epoca, questa decisione fu presentata come una scelta geniale che avrebbe portato vantaggi alla città. Ma oggi, come era prevedibile, i cittadini ci hanno rimesso. E quelli che un tempo accusavano la precedente amministrazione di non ascoltare i cittadini, hanno fatto anche peggio: hanno preso questa decisione nel silenzio delle stanze del potere, senza alcun confronto, senza alcuna condivisione, lasciando i rosetani a pagare il conto”.

“È l’ennesima dimostrazione di come questa amministrazione abbia completamente tradito le promesse elettorali, trasformando uno strumento pubblico in un nuovo bancomat a danno dei cittadini. Aumenti spropositati, zero confronto, nessuna tutela per le fasce deboli. È questa la “nuova” politica della giunta Nugnes? Chiediamo l’immediata revoca di questi aumenti inaccettabili e l’apertura di un tavolo di confronto con pendolari e associazioni locali. I cittadini non possono essere trattati come fonti di profitto”.