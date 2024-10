ROSETO: INAUGURATA LA SEDE DELLA CONSIGLIERA ROSARIA CIANCAIONE E DEL GRUPPO DEI LIBERI PROGRESSISTI

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Con la partecipazione dell’onorevole Daniela Torto, capogruppo del M5S della Commissione bilancio della Camera dei deputati, è stata inaugurata ieri sera a Roseto degli Abruzzi (Teramo) la sede della consigliera comunale Rosaria Ciancaione e del Gruppo consiliare dei Liberi Progressisti.

“Oltre alla mia presentazione e dell’onorevole Daniela Torto hanno portato il saluto tutti rappresentanti del Gruppo: Mario Mazzoni, Marta Illuminati e Marco Palermo, rispettivamente per Europa verde, Sinistra Italiana, Rifondazione Comunista civici progressisti e ambientalisti”, spiega in una nota Ciancaione.

Hanno partecipato all’inaugurazione, tra gli altri, la segretaria del Circolo locale del PD, Emanuela Ferretti e la segretaria provinciale del PSI, Mariantonietta Cerbo, oltre a diversi esponenti politici locali di centrosinistra che hanno amministrato in passato il Comune di Roseto e a rappresentanti del mondo ambientalista, di associazioni culturali e di promozione sociale.

“Un piccolo locale di mia proprietà che si trova appena dietro il palazzo comunale, in Via Manzoni, 32/34, allestito come sala riunioni, che metto a disposizione del gruppo, con cui lavoro in perfetta armonia ormai da quasi 10 anni; un progetto politico che stiamo cercando tutti insieme di far crescere e radicare anche in altri territori della nostra provincia”, aggiunge nella nota.

“Una sede – prosegue – che vuole rappresentare anche un luogo fisico, per costruire un laboratorio politico di idee, di contributi e di proposte per la nostra Comunità. La stessa sede sarà utilizzata a titolo completamente gratuito anche dall’Associazione Il Guscio APS che si occupa ormai da anni e con tanta energia e impegno, della lotta contro la violenza di genere ed altre forme di violenza; nella sala, già dallo scorso giovedì, è stato aperto lo sportello di ascolto dedicato alle vittime di violenza”.

“E’ stata davvero una bella serata in cui si sono ritrovate tante anime vicine alla nostra area che hanno dato vita a un momento di incontro e di confronto davvero importante; l’inizio di un cammino su cui proseguire per creare, su tutto ciò che ci unisce, una Comunità dai valori inconfondibili della solidarietà, dell’uguaglianza e della libertà”, conclude Ciancaione.