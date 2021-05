ROSETO, INCONTRO CENTRODESTRA E LISTE CIVICHE IN VISTA DELLE AMMINISTRATIVE DI SETTEMBRE

ROSETO DEGLI ABRUZZI – La coalizione di centrodestra composta da Lega Salvini Premier, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Idea con le liste civiche Il Punto, Grande Roseto e Roseto al Centro si sono riunite ieri pomeriggio per sancire “l’unità e la compattezza dello schieramento che si contrapporrà, in autunno, all’amministrazione uscente”.

“Dall’incontro di ieri – si legge in una nota della coalizione – è scaturita la decisione di rendere permanente il tavolo di confronto, un confronto basato sulla massima condivisione per proporre agli elettori un programma serio e credibile con il candidato sindaco più autorevole per l’attuazione del programma e per la guida della città”.

“Il risultato, in termini di accordi di programma e la rosa del/i papabile/i candidato/i a sindaco, a cui approderà il tavolo permanente sarà finalizzato al tavolo regionale, come per gli altri grandi Comuni ( Francavilla, Lanciano, Sulmona e Vasto ), a cui competerà la scelta del candidato a Primo cittadino di Roseto “, conclude la nota.