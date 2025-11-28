ROSETO: INVESTITO DA UNA AUTO MENTRE ATTRAVERSAVA LA STRADA, MUORE 78ENNE, INUTILI I SOCCORSI

ROSETO – Tragico incidente all’alba a Roseto degli Abruzzi, lungo la Statale 16, un 78enne, D.L. è morto a seguito di un investimento, mentre si trovava sulla sede stradale. L’automobilista si sarebbe fermato subito dopo l’impatto per prestare aiuto e lanciare l’allarme, mentre le cause che hanno portato la vittima a trovarsi sulla corsia restano ancora da chiarire.. Sul posto sono arrivati rapidamente i sanitari del 118, che hanno tentato a lungo di rianimare la vittima, ma le ferite riportate nell’impatto si sono rivelate troppo gravi.

