ROSETO: LA POLIZIA LOCALE OPERATIVA ANCHE NEL POMERIGGIO A LUGLIO E AGOSTO

ROSETO DEGLI ABRUZZI – “Maggiore presenza degli agenti della Polizia locale sul territorio di Roseto degli Abruzzi (Teramo) per i mesi di luglio ed agosto, caratterizzati dalla massiccia presenza di turisti e dall’organizzazione di numerosi importanti eventi”.

A sancirlo è l’ordinanza firmata poche ore fa dal sindaco Mario Nugnes nella quale si evidenzia che, a partire dall’8 luglio 2024 e fino al 31 agosto 2024, l’orario di servizio della Polizia Locale di Roseto degli Abruzzi andrà a coprire un lasso di tempo che va dalle 6 del mattino alle 20 della sera, coprendo quindi anche il pomeriggio.

Nello specifico, i nuovi turni, garantiti dal lunedì alla domenica (quindi anche durante i fine settimana), saranno suddivisi in questo modo: dalle ore 6.00 alle ore 14.00 per i turni antimeridiani e dalle ore 12.00 alle ore 20.00 per i turni pomeridiani.

“Si tratta di una decisione necessaria per garantire maggiore sicurezza in città e un più esteso controllo del territorio durante la stagione turistica – afferma il sindaco Nugnes – Purtroppo come sindaco mi trovo a far fronte ad una grave carenza di agenti, frutto di una mancanza di programmazione in passato e dei rigidi paletti che ci impone la legge sulla capacità assunzionale. Tuttavia proviamo a disporre i nostri soli 11 agenti in un nuovo sistema di turni anche per non dare punti di riferimento alla minoranza dei cittadini che, non rispettando le regole, crede di essere impunita perché non ci sono sufficienti controlli”.

“Consapevole della necessità di rinforzare il Comando, voglio ricordare che abbiamo previsto nel Piao, nel breve termine, l’assunzione di due agenti di Polizia Municipale a tempo determinato e che, per l’anno in corso, è previsto un potenziamento con figure a tempo pieno e indeterminato che andranno ad aumentare l’organico a disposizione”, conclude il primo cittadino.