ROSETO: L’ATER APPROVA LA NUOVA GRADUATORIA PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI POPOLARI

ROSETO DEGLI ABRUZZI – “L’Ater di Teramo, grazie al supporto e alla collaborazione con l’Amministrazione Comunale, ha ufficialmente approvato la nuova graduatoria definitiva per l’assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) di Roseto (Teramo)”. Lo scrive lo stesso municipio rosetano in una nota.

“La Commissione, appositamente istituita e riunitasi lo scorso 6 marzo presso la sala consiliare del Comune, ha concluso i lavori stilando un elenco che comprende 27 famiglie aventi diritto, segnando un momento cruciale per far fronte all’emergenza abitativa del territorio”.

“Questo traguardo significativo è il risultato di un impegno congiunto iniziato nel 2023 sotto l’Amministrazione Nugnes che ha avviato un dialogo costruttivo con l’Ater di Teramo per realizzare una nuova graduatoria visto che la precedente era stata stilata nel 2019. L’obiettivo primario è stato, quindi, quello di fornire una risposta concreta e tempestiva alle esigenze abitative dei cittadini, aggiornando e rendendo operativa una graduatoria che riflettesse le reali necessità del territorio”.

“Allo stato attuale, l’Ater ha messo a disposizione sei abitazioni, dando il via allo scorrimento e offrendo una speranza tangibile alle famiglie in attesa. Parallelamente, l’azienda sta intensificando le verifiche sugli immobili disponibili, con l’obiettivo di ampliare ulteriormente l’offerta abitativa, accelerare i tempi di assegnazione e lo scorrimento della graduatoria”.

“La nuova graduatoria rappresenta un passo avanti decisivo nella gestione dell’emergenza abitativa, una problematica che affligge tutta Italia e anche Roseto degli Abruzzi – affermano il Sindaco Mario Nugnes e l’Assessore al Sociale Francesco Luciani – L’Amministrazione Comunale, per quanto di sua competenza, consapevole della situazione, ha lavorato per garantire trasparenza, equità e celerità nel processo di assegnazione degli alloggi. Esprimiamo un sincero ringraziamento al Presidente dell’Ater, Alfredo Grotta, per la professionalità e l’attenzione dimostrata nei confronti di Roseto e per aver impresso un’accelerazione agli interventi che riguardano il nostro territorio. Il suo impegno, unitamente a quello degli uffici Ater, è stato fondamentale per il raggiungimento di questo importante risultato. Un ringraziamento va anche all’ex Presidente Maria Ceci, il cui contributo iniziale ha posto le basi per l’avvio del processo per la formazione della graduatoria, poi portato a compimento dall’attuale governance dell’Ater”.