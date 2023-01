ROSETO: LE BEFANA SI CALERA’ DALLA TORRE CAMPANARIA DI SANTA MARIA ASSUNTA FINO ALLA PIAZZA

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Quest’anno, grazie ad una bella iniziativa in collaborazione con il Club Alpino Italiano di Teramo, a Roseto degli Abruzzi, la Befana, anzi, le Befane, visto che saranno più d’una le coraggiose protagoniste dell’iniziativa, non solo voleranno per davvero, ma scenderanno nella centralissima piazza della Repubblica calandosi dalla torre campanaria della Chiesa di Santa Maria Assunta.

Alcuni volontari del gruppo speleologico del Cai di Teramo, infatti, indossati i panni della simpatica vecchina, “voleranno” dal campanile della chiesa fino in piazza per distribuire regali e dolciumi ai bimbi in trepidante attesa.

L’evento, inserito nel programma della manifestazione natalizie del Comune di Roseto, si svolgerà alle ore 16 di giovedì 5 gennaio. Ma non è finita, perché, anche per tenere fede all’antico detto che “l’Epifania tutte le feste porta via”, il 6 gennaio ci saranno due eventi per chiudere in bellezza il lungo periodo delle festività natalizie.

Dalle ore 14,30 a Voltarrosto, nella “Casa Illuminata” in via Romania 13, la famiglia D’Eugenio ha organizzato l’evento “La magia vien dal cielo”, che prevede la spettacolare esibizione di alcuni paracadutisti che atterreranno nel giardino delle feste.

Infine, quale gran finale, dalle ore 17,30 il palcoscenico sarà la centralissima piazza della Repubblica dove in apertura ci sarà la premiazione del concorso dedicato alla memoria di Ester Pasqualoni nel segno dell’arte e della fantasia dei più piccoli; il titolo scelto per la seconda edizione del concorso è “Un Disegno contro la violenza: D’Amore non si muore”, concorso che ha visto coinvolti gli alunni delle scuole rosetane.

A seguire, dalle ore 18 circa, il concerto musicale del gruppo “Le Ombre”, durante il quale i componenti del gruppo e membri dell’associazione “Le Ombre” distribuiranno doni e caramelle a tutti i bambini, al termine del quale, così com’è arrivata secondo la leggenda cara ai bambini, “la Befana andrà via di Notte, con le scarpe tutte rotte…”.

“Abbiamo lavorato ad un programma capace di mettere insieme la meraviglia dell’attesa e la gioia nel ricevere anche dei doni semplici, come una caramella – ha detto Lorena Mastrilli, che insieme ad Assoros,e ha allestito il calendario degli eventi natalizi – e in tal senso gli eventi di questa Epifania assolvono sia alla bellezza del restare “a bocca aperta” e, nel caso della Befana che scende dal cielo e dei paracadutisti che scenderanno nella Casa Illuminata, anche con il “naso all’insù”, e sia a riportare il significato delle feste nella meraviglia dello stare insieme”.

