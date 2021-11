ROSETO, NOMINATO IL NUOVO COORDINAMENTO DELLA LISTA PER NUGNES SINDACO

L’AQUILA – Dopo l’ottimo risultato alle elezioni amministrative dello scorso 3 e 4 ottobre, con l’elezione di due consiglieri comunali, Vincenzo Addazii e Simona Di Felice, e la nomina di Francesco Luciani in giunta comunale come Assessore (con deleghe al sociale, digitalizzazione, Pubblica Istruzione e Cultura), i componenti della lista Per Nugnes Sindaco si sono riuniti per la nomina del nuovo direttivo al fine di continuare il lavoro civico portato avanti negli ultimi anni.

Il gruppo ha provveduto così a nominare Andrea Marziani, Antonietta Mazzella e Federica Moretti come nuovi co-coordinatori politici del gruppo.

Per Nugnes Sindaco – si legge nella nota diffusa dal gruppo – è la lista civica del neo sindaco Nugnes ma soprattutto di un gruppo composto da tre anime, Casa Civica – Altracittà e Volt, le prime due con una grande tradizione civica e l’ultima che rappresenta giovani rosetani europeisti. Il lavoro che ci aspetta nelle prossime settimane è in primis racchiudere i valori e gli obiettivi di tutte le parti.

Mazzella sarà anche Responsabile Organizzativa mentre Moretti è stata nominata Responsabile della Comunicazione del Gruppo

“Siamo consapevoli delle responsabilità – dichiarano i tre coordinatori – ora subito al lavoro per continuare ad essere sentinelle del territorio e un valido supporto all’attività amministrativa del sindaco e di tutta la giunta”.