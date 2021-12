ROSETO, NUGNES: “COMUNE ROSETO INTENDE ADERIRE A UNIONE DEI COMUNE ‘TERRE DEL SOLE'”

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Il Comune di Roseto degli Abruzzi intende aderire ufficialmente all’Unione dei Comuni “Terre del Sole”. “Fino a questo momento l’Unione ha gestito i servizi sociali per conto del nostro Comune quale ECAD, Ente Capofila Ambito Distrettuale, ai sensi del piano sociale regionale 2016/2018” dichiarano il Sindaco di Roseto degli Abruzzi Mario Nugnes e l’Assessore con delega ai Servizi Sociali Francesco Luciani. “Riteniamo quindi che i tempi siano maturi per un’adesione formale e convinta all’Unione dei Comuni “Terre delle Terre del Sole” al fine di ottimizzare il ruolo di Roseto e, in particolare, di migliorare e rendere sempre più efficienti per la collettività le prestazioni offerte nell’ambito del sociale”.

“Siamo pronti ad avviare nei prossimi giorni tutti gli atti formali per il nostro ingresso nell’Unione – ribadiscono gli amministratori rosetani – si tratta di un passo importante perché è giusto che Roseto si riappropri della centralità nella gestione di una serie di servizi che sono fondamentali per la collettività. Più volte in campagna elettorale abbiamo parlato di “persona tra le persone” nella nostra visione di azione amministrativa, in questo caso il nostro obiettivo primario è rimettere “la persona” al centro dei servizi legati al mando del sociale e, contestualmente, migliorare e ottimizzare delle prestazioni che riteniamo fondamentali per il benessere delle fasce più deboli e, più in generale, della collettività”.

“Una volta infatti il sistema e l’organizzazione dei servizi legati al mondo del sociale era il fiore all’occhiello del nostro Comune, negli ultimi anni purtroppo abbiamo perso questa centralità nella loro gestione” sottolineano il Sindaco e l’Assessore al ramo. “Per questo la volontà nostra e dell’intera maggioranza è di rimettere Roseto nella posizione che merita lavorando in rete con gli altri comuni che fanno parte dell’Unione”.