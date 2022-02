ROSETO: NUGNES, “PROSEGUONO ATTIVITA’ MANUTENZIONE E PULIZIA DEL TERRITORIO”

ROSETO – Proseguono le attività di pulizia e manutenzione del territorio pianificate dall’Amministrazione comunale di concerto con gli uffici competenti. In questa settimana gli operai comunali si sono concentrati sulla pulizia del lungomare rosetano in vista della bella stagione, con particolare attenzione al Lungomare Trento, alla pulizia da sabbia ed erbacce del Lungomare Centrale, nel quale sono state anche rimesse le rose nelle aiuole e nelle aree verdi.

Altra area oggetti di intervento è stata viale Makarska dove, oltre alla pulizia e alla manutenzione delle aree verdi, gli operai comunali si sono concentrati sulla potatura delle palme e sull’eliminazione di una palma secca. Sempre in settimana è stata realizzata la pulizia completa del Parco Bixio, compresa la via di accesso, e si è provveduto a continuare con una serie di interventi su Santa Lucia e Cologna Spiaggia dove si è intervenuti per ripulire alcune aree verdi.

“Prosegue l’attenta fase di pulizia e manutenzione del territorio comunale con interventi programmati e mirati per garantire il giusto decoro a Roseto centro e alle sue frazioni” dichiarano il Sindaco Mario Nugnes e il Vice-Sindaco con delega alle manutenzioni Angelo Marcone.

“L’obiettivo è quello di garantire la manutenzione ordinaria su tutto il territorio, in particolare sulle aree verdi, e programmare, secondo le necessità e le urgenze, una serie di interventi straordinari che ci permettano di avere una Roseto pulita e curata in vista della bella stagione. Ci teniamo a ringraziare, a nome dell’Amministrazione e della comunità, gli operai comunali e gli uffici preposti per l’ottimo lavoro che stanno svolgendo al servizio della collettività”.