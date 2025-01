ROSETO: NUOVA VELOSTAZIONE, INDIVIDUATA L’AREA IDONEA IN PIAZZA OLIMPIA

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Una nuova tappa verso la realizzazione della velostazione di Roseto degli Abruzzi (Teramo), un’opera che si inserisce all’interno del più ampio progetto MoveTe, una collaborazione tra il Comune di Roseto e l’Adsu Teramo per la promozione della mobilità sostenibile.

La Giunta comunale, guidata dal sindaco Mario Nugnes, con una recente delibera ha infatti individuato una nuova area per la costruzione di questa importante infrastruttura dedicata ai ciclisti.

“Inizialmente prevista nei pressi della stazione ferroviaria, all’interno di un’area di proprietà di FS Sistemi Urbani, la velostazione troverà ora la sua collocazione definitiva in Piazza Olimpia, in prossimità della Cittadella dello Sport. Questa scelta, seppur diversa dai progetti iniziali, si è resa necessaria a seguito di valutazioni tecniche e amministrative”, si legge in una nota del Comune.

Come sottolineato dagli uffici del II Settore del Comune di Roseto, “la realizzazione della velostazione nella posizione inizialmente prevista non risultava essere idonea perché avrebbe comportato una serie di problematiche di carattere tecnico-urbanistico. In particolare, il manufatto sarebbe sorto in prossimità di un edificio privato, senza rispettare le distanze minime previste dalla normativa vigente”.

“La nuova ubicazione, in Piazza Olimpia – viene spiegato -, si inserisce perfettamente nel progetto MoveTe, che mira a promuovere l’utilizzo della bicicletta come mezzo di trasporto sostenibile e a integrare le diverse modalità di trasporto pubblico e privato. La posizione, adiacente alla Cittadella dello Sport, favorirà l’utilizzo della bicicletta per raggiungere gli impianti sportivi e promuoverà così stili di vita sani e attivi. L’area, inoltre, rappresenta uno snodo fondamentale in quanto è presente una fermata bus, la fermata del servizio estivo di navetta, numerose attività commerciali e scuole nel raggio di poche decine di metri. Pertanto, si presta in maniera adeguata a fungere da snodo di interscambio”.

“La nuova ubicazione, in Piazza Olimpia, rappresenta una scelta strategica che coniuga le esigenze della mobilità sostenibile con le caratteristiche del territorio – afferma Nugnes – La posizione, adiacente alla Cittadella dello Sport, favorirà l’utilizzo della bicicletta per raggiungere gli impianti sportivi e promuoverà così stili di vita sani. L’Amministrazione Comunale è ora al lavoro con Adsu per avviare le procedure necessarie alla realizzazione della velostazione. La velostazione è un’opera attesa da molti cittadini e rappresenta un passo fondamentale verso una città sempre più sostenibile e a misura d’uomo. Sono certo che questa nuova ubicazione, inserita nel progetto MoVeTe, sarà apprezzata da tutti coloro che utilizzano la bicicletta per gli spostamenti quotidiani. Roseto degli Abruzzi si conferma così all’avanguardia nella promozione della mobilità sostenibile e nella valorizzazione del territorio”.