ROSETO: NUOVA VITA PER L’IMPIANTO SPORTIVO DI COLOGNA PAESE, OK A PROGETTO ESECUTIVO

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Un passo decisivo verso la completa riqualificazione e l’efficientamento dell’impianto sportivo di Cologna Paese e dell’area circostante.

La Giunta comunale di Roseto degli Abruzzi (Teramo) – si legge in una nota -, nelle scorse ore, ha dato il via libera al Progetto Esecutivo per gli “Interventi di implementazione Attrezzature e efficientamento energetico impianto sportivo Cologna Paese”.

L’intervento, del valore complessivo di 322.256,14 euro, è interamente finanziato con fondi del Piano Nazionale per la Riqualificazione Sociale e Culturale delle Aree Degradate (D.P.C.M. 15 ottobre 2015).

L’approvazione del Progetto Esecutivo è fondamentale per avviare la fase dell’affidamento dei lavori e dare il via al cantiere.

GLI INTERVENTI.

Il progetto esecutivo prevede la trasformazione dell’area sportiva con opere mirate all’ammodernamento delle strutture e alla sostenibilità energetica.

Prevista l’installazione di una tribuna prefabbricata in acciaio per 148 posti a sedere, che sarà montata sulla platea in cemento armato già esistente.

Verrà realizzato un campo di gioco di bocce a corsia singola di dimensioni regolamentari, con rivestimento in gomma e delimitato da sponde in legno lamellare. Il campo da bocce sarà protetto da una tensostruttura in acciaio con pareti e copertura in membrana di poliestere e PVC ignifugo. Sarà dotata di un impianto di illuminazione a LED e di un sistema di riscaldamento e raffrescamento (con due fan-coil elettrici).

Per l’efficientamento energetico, si provvederà all’installazione di un impianto solare termico a servizio del locale spogliatoio per integrare la produzione di acqua calda sanitaria (ACS) con due collettori piani e un bollitore da 300 litri.

È previsto, infine, l’inerbimento del manto erboso del campo da calcio, un intervento di preparazione del terreno e successiva semina o rizollatura, essenziale per garantire un’area di gioco sicura, resistente e altamente performante.

“Ancora una volta, dimostriamo la nostra costante attenzione per tutti gli impianti sportivi del nostro territorio – affermano il sindaco Mario Nugnes e il vicesindaco con Delega ai Lavori Pubblici Angelo Marcone – Questo ennesimo intervento di riqualificazione, che presto vedrà l’apertura del cantiere, è la prova tangibile di quanto crediamo nel recupero e nella valorizzazione degli impianti sportivi come centri di aggregazione sociale. Nuove tribune, un campo di bocce coperto, l’efficientamento energetico e il rifacimento del campo da calcio sono interventi che ridanno dignità a una struttura importante, garantendo ai cittadini di Cologna Paese e alle associazioni sportive locali spazi moderni, sicuri e performanti. Si tratta di un risultato figlio della continuità amministrativa e cominciato nel 2015 quando la Giunta dell’allora Sindaco Enio Pavone approvò il progetto preliminare e chiese il suo inserimento nel Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate”.