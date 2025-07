ROSETO: OK A PROGETTO ESECUTIVO PER RECUPERO VILLA CLEMENTE, PIU’ VICINO L’AVVIO DEI LAVORI

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Si avvicina l’avvio dei lavori di riqualificazione della storica struttura di Villa Clemente a Roseto degli Abruzzi (Teramo).

Nelle scorse ore, infatti, la Giunta comunale ha approvato del progetto esecutivo redatto nell’ambito dell’Appalto Integrato.

Il progetto, con un finanziamento iniziale di circa 5 milioni di euro e un’ulteriore somma di 500mila euro proveniente dal fondo incremento prezzi, mira a trasformare l’area di Villa Clemente in un polo culturale e congressuale.

Sebbene il piano originale prevedesse una sala da meno di 100 posti, la configurazione è stata revisionata per focalizzarsi su uno spazio più ampio su due livelli, aumentandone la capienza e migliorandone l’utilizzabilità. Il nuovo progetto, infatti, ha più che raddoppiato la capienza e le potenzialità della struttura (da meno di 100 posti a più di 260 posti).

“Quello compiuto è un passo importante perché ora gli uffici potranno procedere ad avviare la fase propedeutica all’apertura del cantiere”, si legge in una nota.

“L’attuale amministrazione comunale, grazie al lavoro puntuale e competente degli uffici, coordinati dall’Assessorato ai Lavori Pubblici guidato dal vicesindaco Angelo Marcone, è riuscita in un’impresa tutt’altro che scontata: salvare i fondi, recuperare il finanziamento e rimettere in piedi un progetto completamente rivisto, all’altezza delle normative e delle aspettative della comunità. L’area di Villa Clemente attendeva da anni questo intervento; nonostante le tante promesse fatte in passato, l’Amministrazione Nugnes è riuscita a sbloccare il percorso e a giungere fino a questa fase cruciale. Un risultato che smentisce categoricamente le critiche di chi pensava che l’intero iter fosse fermo. Il nuovo progetto è stato elaborato nei tempi previsti, trasmesso agli enti competenti e sottoposto a tutte le verifiche necessarie”.

“Oggi compiamo un passo decisivo per la nostra città. La riqualificazione di Villa Clemente non è solo un progetto edilizio, ma la realizzazione di una visione che restituirà alla comunità uno spazio moderno e funzionale, capace di ospitare eventi di alto livello e arricchire il panorama culturale di Roseto degli Abruzzi – affermano il sindaco Mario Nugnes e il vicesindaco Angelo Marcone – Abbiamo lavorato per assicurare che un finanziamento fondamentale non andasse perduto e per elaborare un progetto che rispondesse pienamente alle esigenze della nostra comunità, superando le aspettative in termini di capienza e funzionalità. Presto vedremo gli operai al lavoro su un’opera che sarà un fiore all’occhiello per la nostra città e che rappresenta anche un importante intervento di riqualificazione urbana”.