ROSETO, PALA MAGGETTI OSPITERA’ PRIMA EDIZIONE INVERNALE DI “UNA CERVELLOTICA CACCIA AL TESORO”

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Giovedì 23 dicembre a partire dalle ore 20:00, presso il Pala Maggetti di Roseto degli Abruzzi, si terrà l’evento “Una Cervellotica Caccia al Tesoro” – Enigmi ed intrighi da risolvere, 1° edizione invernale della “Caccia al Tesoro” organizzata dai ragazzi dello staff di “ORganizziamos” con patrocinio del Comune di Roseto degli Abruzzi, e inserita all’interno del ricco calendario di eventi per il Natale 2021.

La manifestazione, a differenza delle edizioni estive che si svolgono in giro per la città, si terrà interamente nella struttura del Palazzetto dello Sport rosetano nel pieno rispetto delle normative di contrasto al Covid-19. I partecipanti, divisi in squadre composte da massimo otto unità, si cimenteranno nella risoluzione di prove di abilità, enigmi, gare di astuzia e di logica. Ogni team avrà a disposizione un proprio spazio ben distanziato, un tavolino e due panche su cui i partecipanti dovranno posizionarsi per tutto il corso della sfida, ad eccezione di quei momenti in cui due componenti per ogni squadra potranno alzarsi e lasciare la propria posizione per cercare indizi nascosti all’interno del perimetro della struttura, spalti esclusi.

“Abbiamo accolto molto favorevolmente questa iniziativa che ci è stata proposta, per il calendario degli eventi di Natale 2021, da un gruppo di giovani volenterosi che hanno voluto ripetere, anche in inverno, la fortunata esperienza estiva della Caccia al Tesoro” spiegano il Sindaco di Roseto degli Abruzzi Mario Nugnes e l’Assessore al Turismo Lorena Mastrilli. “Si tratta veramente di una bella iniziativa, di un vero e proprio gioco tra quiz, rompicapo e prove di abilità che sicuramente vedrà in prima linea tanti ragazzi per un divertimento sano all’insegna della socialità. Questa è la gioventù che ci piace, quella che vuole “costruire” qualcosa, che vuole fare per il proprio territorio, per questo vogliamo ringraziare tutti i ragazzi dell’organizzazione che, con tenacia, hanno voluto realizzare e proporre questo evento ai giovani rosetani nel pieno rispetto di tutti i protocolli della sicurezza, del distanziamento e con l’obbligo di super greenpass”.

“Siamo molto felici che nel calendario degli eventi natalizi del Comune di Roseto degli Abruzzi ci sia un evento “fatto dai giovani per i giovani” – sottolineano Christian Gabriele Aceto e Francesca Pedicone, rispettivamente Capogruppo e Responsabile Politico del Gruppo “U.N.D.E.R. Nuove energie per Roseto” – questo dimostra come l’intraprendenza e la voglia di fare dei nostri giovani debba sempre essere premiata e valorizzata, esattamente come sta facendo sin dal suo insediamento questa Amministrazione. L’auspicio è che in futuro, quando verrà istituzionalizzato il tavolo delle Politiche Giovanili, si possano realizzare sempre più iniziative, valorizzando il lavoro dei tanti giovani rosetani che hanno voglia di fare per il bene del proprio territorio. Intanto vogliamo ringraziare tutto lo staff che ha lavorato per realizzare questa edizione invernale di “Una Cervellotica Caccia al Tesoro” – Enigmi ed intrighi da risolvere”.