ROSETO: POSIZIONATI PALETTI PER IMPEDIRE PASSAGGIO AUTO LUNGO PISTA CICLOPEDONALE DEL BORSACCHIO

ROSETO DEGLI ABRUZZI – L’Amministrazione comunale di Roseto degli Abruzzo (Teramo) ha preso provvedimenti per ripristinare la sicurezza sulla pista ciclopedonale della Riserva Naturale del Borsacchio.

Questa mattina, gli operai comunali sono intervenuti per la sistemazione dei paletti dissuasori all’ingresso nord della ciclabile, con lo scopo di impedire l’accesso non autorizzato alle automobili, nella speranza di porre fine fine a situazioni di grave pericolo come quella verificatasi lo scorso sabato.

Contestualmente, il sindaco Mario Nugnes, ha provveduto a richiedere un rafforzamento dei controlli, tramite pattugliamenti nella zona, alle Forze dell’Ordine.

“Siamo profondamente dispiaciuti per i momenti di paura vissuti da una ciclista e da altri cittadini a causa del transito imprudente di un’auto sulla pista. Questo episodio, inaccettabile e condannato con la massima fermezza, sottolinea una volta di più l’importanza del rispetto delle regole e della sicurezza collettiva – afferma in una nota il sindaco Nugnes – È fondamentale ribadire un concetto inequivocabile: una pista ciclopedonale è uno spazio dedicato esclusivamente a pedoni e ciclisti. Non dovrebbe mai essere utilizzata per il passaggio di mezzi a motore, se non in casi di emergenza, a prescindere dalla presenza o meno di dissuasori o barriere. L’utilizzo improprio e pericoloso di questi spazi denota una grave inciviltà e una totale mancanza di rispetto verso la sicurezza altrui e il patrimonio naturale di Roseto degli Abruzzi. La speranza è che i nuovi paletti fungano da deterrente per evitare che episodi simili possano ripetersi in futuro”.