ROSETO: PRONTI A PARTIRE LAVORI DEFINITIVI PER IL RESTAURO DELLA CHIESA DI MONTEPAGANO

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Pronti a partire a breve gli importanti lavori di sistemazione definitiva della storica Chiesa della Santissima Annunziata di Montepagano, a Roseto degli Abruzzi (Teramo), gravemente danneggiata nel settembre dello scorso anno da un fulmine che colpì la lanterna della cupola, causando rilevanti danni strutturali.

In questi giorni, la ditta affidataria, la Falone Costruzioni, sta provvedendo all’allestimento del cantiere, segnando l’inizio imminente dell’intervento risolutivo.

L’investimento complessivo per i lavori ammonta a 630.000 euro e per la conclusione dell’intervento si prevede una durata di circa due mesi.

“L’obiettivo primario, infatti – si legge in una nota dell’Amministrazione comunale -, è completare il restauro prima dell’inizio della stagione invernale, per scongiurare che le intemperie tipiche del periodo possano provocare ulteriori e più gravi danni alla cupola già compromessa dall’evento atmosferico”.

“Questo intervento, che arriva a poco più di un anno dal danneggiamento – viene aggiunto -, è cruciale e fa seguito ai tempestivi lavori di messa in sicurezza eseguiti in precedenza, a pochi giorni dalle lesioni provocate dal fulmine. La messa in sicurezza dello scorso anno, finanziata in somma urgenza dalla Soprintendenza, è stata fondamentale poiché ha permesso il rientro nelle abitazioni degli sfollati e la riapertura delle strade precedentemente interdette, oltre alla parziale riapertura della chiesa al culto”.

“Al termine dei lavori definitivi, si potrà finalmente restituire la Chiesa della Santissima Annunziata alla comunità di Montepagano nella sua interezza, offrendo nuovamente uno spazio pienamente agibile per il culto e un simbolo restaurato della storia locale”.

La Direzione dei Lavori è stata affidata all’ingegnere Antonio Masci, dell’Ufficio Tecnico della Curia di Teramo, il quale ha anche curato la progettazione dell’intervento a titolo gratuito, a testimonianza della forte volontà di ripristinare integralmente e in tempi brevi questo importante luogo di fede e patrimonio storico.

“Esprimo grande soddisfazione e un sentito ringraziamento alla Curia, nello specifico per il vescovo Lorenzo Leuzzi, per la celerità e l’impegno dimostrato in questa complessa vicenda – afferma il sindaco Mario Nugnes – Così come ringrazio tutti gli attori che, fin dal primo momento, hanno collaborato in stretta sinergia per arrivare al completo recupero della Chiesa dell’Annunziata in tempi così rapidi. L’imminente avvio di questi lavori definitivi è una buona notizia per tutto il borgo di Montepagano e per l’intera comunità di Roseto. Presto potremo riavere pienamente in funzione uno dei luoghi simbolo del nostro territorio, un faro di fede e di storia che torna a risplendere in tutta la sua bellezza”.