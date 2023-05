ROSETO, QUARESIMALE VISITA ISTITUTO SUPERIORE MORETTI: “AL LAVORO SU IPOTESI ITS”

ROSETO DEGLI ABRUZZI – “Una scuola all’avanguardia, con più di 800 iscritti dove vengono sviluppate innumerevoli attività di laboratorio. Con la dirigente dell’Istituto mi sono confrontato sia sulle problematiche specifiche della struttura che sulle prospettive di ampliamento dell’offerta formativa. In particolare, abbiamo approfondito l’ipotesi progettuale legata alla creazione di un Istituto Tecnico Superiore (ITS) che finirebbe per qualificare ulteriormente la preparazione dei ragazzi, una volta conclusi i cinque anni di studi, e proiettarli realmente nel mondo del lavoro”.

Così, in una nota, l’assessore regionale all’Istruzione, Pietro Quaresimale, che si è recato, questa mattina, in visita istituzionale all’Istituto Superiore Statale Moretti di Roseto degli Abruzzi (Teramo) che può vantare ben nove percorsi di studio, incentrati principalmente su economia, tecnologia e formazione professionale. Insieme a Quaresimale era presente la consigliera regionale Simona Cardinali.

Nello specifico, in merito all’indirizzo tecnico economico, l’Istituto Moretti prevede un corso di amministrazione, finanza e marketing, anche in ambito sportivo, un corso di sistemi informativi aziendali e uno rivolto al turismo. L’indirizzo tecnologico, invece, prevede un corso di costruzioni, ambiente e territorio rivolto agli aspiranti geometri ed uno di grafica e comunicazione.

Riguardo, infine, all’indirizzo tecnico elettrico ed elettronico, viene tenuto un corso di manutenzione ed assistenza tecnica oltre ad uno di produzioni industriali e artigianali nell’ambito dei settori industria ed artigianato per il made in Italy.