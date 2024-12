ROSETO: RICEVUTO IN COMUNE DAL SINDACO L’INGEGNERE AEROSPAZIALE MICHELE DICORATO

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Roseto degli Abruzzi (Teramo) celebra uno dei suoi talenti più brillanti: Michele Dicorato, capo dipartimento del team Skyward Experimental Rocketry del Politecnico di Milano, vincitore della European Rocketry Challenge 2024, è stato ricevuto ieri a Palazzo di Città dal sindaco Mario Nugnes, alla presenza dell’Onorevole Giulio Cesare Sottanelli, della famiglia e dei suoi docenti, da quelli della scuola primaria a quelli che lo hanno accompagnato fino al diploma.

Durante l’incontro, il sindaco Nugnes ha voluto sottolineare l’importanza della filiera delle competenze, partendo dalla scuola e dal ruolo fondamentale degli insegnanti nel percorso formativo degli studenti. “Il successo di Michele è il risultato del lavoro di una comunità educativa che, passo dopo passo, ha saputo alimentare la passione e il talento di un giovane, permettendogli di raggiungere traguardi straordinari a livello internazionale”, ha dichiarato il sindaco Nugnes. Michele, visibilmente emozionato, ha raccontato l’esperienza unica vissuta con il suo team, composto da oltre 150 studenti, con cui ha progettato e lanciato il razzo Lyra. Il progetto non solo ha portato il Politecnico di Milano sul gradino più alto del podio, ma ha dimostrato come l’Italia possa eccellere nel settore aerospaziale. Il giovane ha voluto ringraziare i suoi insegnanti, ricordando con affetto il percorso che l’ha condotto dal primo banco di scuola fino al palco della “European Rocketry Challenge”.

Un successo che appartiene anche a loro, pilastri di un’educazione che ha costruito la sua base di competenze. Lyra ha effettuato il suo primo volo il 14 settembre 2024, a Roccaraso (AQ), raggiungendo un apogeo di 1290 m, portando un’enorme soddisfazione a tutto il team, che dopo un anno di lavoro ha finalmente visto i propri sacrifici culminare in un risultato coinvolgente ed emozionante, carico della voglia di riscatto.

A ottobre 2024 Skyward e Lyra partecipano ad EuRoC, tornando in competizione con tanta motivazione e fiducia nel nuovo progetto. Una volta in gara, il team lancia il razzo Lyra in un volo vicino alla perfezione, che riscatta il desiderio ardente di lanciare, nato dopo il mancato volo del razzo Gemini nel 2023. Il volo porta Skyward ancora una volta sulla vetta d’Europa, aggiudicandosi il 1° posto in classifica generale. Con il razzo Lyra, il team Skyward si è distinto tra 25 squadre di tutta Europa, conquistando il primo posto con un volo impeccabile e un punteggio complessivo di 917 punti. “Questo traguardo dimostra che dai banchi di scuola di Roseto si può arrivare fino al cielo,” ha aggiunto il sindaco Nugnes. “Il successo di Michele Dicorato è una testimonianza del talento e della dedizione che esistono nella nostra comunità – ha concluso l’Onorevole Sottanelli – La sua vittoria alla European Rocketry Challenge 2024 non solo mette in luce le sue straordinarie capacità, ma anche l’eccellenza del sistema educativo rosetano e italiano. Michele rappresenta un esempio brillante di come la passione, il duro lavoro e il supporto di una comunità possano portare a risultati eccezionali. Continueremo a sostenere i nostri giovani talenti, perché sono loro il futuro del nostro Paese”.