ROSETO: RIFIUTI INGOMBRANTI GETTATI NELLA RISERVA BORSACCHIO. PRESENTATA UNA DENUNCIA

ROSETO DEGLI ABRUZZI -Nel fine settimana un nuovo sversamento di rifiuti ingombranti in via Accolle a Roseto nell’unico sentiero attrezzato della Riserva Borsacchio. La denuncia arriva da Marco Borgatti ambientalista che ha presentato un esposto.

“Il problema”, dice, “è comune in tutte le città. Quando esiste una strada percorribile in auto in campagna spesso viene usata da criminali per abbandonare rifiuti. Da anni censiamo, segnaliamo e spesso bonifichiamo discariche come questa. Ora però serve una svolta. Via Accolle va resa pedonale, consentendo accesso ai residenti ed ai proprietari dei terreni. Mettere video trappole e sbarra all’ingresso. Serve una scelta coraggiosa per valorizzare una perla del nostro territorio”.

“Ai criminali diciamo, non vincerete, li toglieremo e chiederemo alle autorità di cercare di identificare i responsabili e se saranno individuati li riporteremo noi stessi a casa loro”.