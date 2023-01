ROSETO: SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE, COOP LABOR CERCA OLTRE 300 OPERATORI SU TUTTO IL TERRITORIO

ROSETO DEGLI ABRUZZI – La Cooperativa Sociale Labor, in qualità di ente capofila del Servizio Civile Universale, è alla ricerca di 319 giovani operatori di servizio civile da impiegare nel programma d’intervento: “La comunità del benessere: autonoma, solidale, responsabile, accogliente e sostenibile” approvato e inserito nel Bando Ordinario 2022 del Servizio Civile Universale.

I progetti promossi dalla Cooperativa Sociale Labor hanno una durata di 12 mesi, con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali articolati su 5 giorni a settimana e una retribuzione mensile di 444,30€ a carico del Dipartimento delle Politiche Giovanili e del Servizio Civile.

Per partecipare alla selezione è richiesto al giovane il possesso dei seguenti requisiti: 1. cittadinanza italiana, oppure di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, oppure di un Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia; 2. aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda; 3. non aver riportato condanne per reati di una certa gravità.

Il Servizio Civile Universale rappresenta una importante occasione di formazione e di crescita personale e professionale per i giovani, che sono un’indispensabile e vitale risorsa per il progresso culturale, sociale ed economico del Paese.

I progetti citati sono attivi su tutto il territorio regionale con particolare rilevanza sul territorio della provincia di Teramo e riguardano i seguenti settori: Assistenza; -educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport; patrimonio storico, artistico e culturale, Patrimonio ambientale.

Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le ore 14.00 del 10 febbraio 2023 Per una corretta compilazione della domanda e verifica dei requisiti richiesti è necessario leggere con molta attenzione il bando pubblicato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale.

Per informazioni e assistenza nella presentazione della domanda contattare Cooperativa Sociale Labor, Via Patini, 7 –Roseto degli Abruzzi. Orario di apertura: da lunedì al venerdì, Sito internet: www.cooperativalabor.it; Telefono-whatapp: 085- 4168277.